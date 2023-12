Betlejemskie Światło Pokoju w redakcji Gazety Lubuskiej. Dlaczego tak ważny jest ten płomień? | WIDEO

Światło pochodzi z Betlejem, miasta położonego w Autonomii Palestyńskiej, w którym ponad dwa tysiące lat temu narodził się Jezus Chrystus. To w Grocie Narodzenia Pańskiego w Betlejem płonie wieczny ogień. Co roku odpala się od niego jedną świeczkę, której płomień przekazują dalej skauci i harcerze.

– Idea jest taka, żeby to światło, które wiecznym płomieniem płonie w Betlejem przybyło do wszystkich krańców całego świata. Skauci, harcerze roznoszą to światło – opowiada Małgorzata Maśko-Horyza z 8 Gromady Zuchowej „Przyjaciel” Hufiec ZHP Zielona Góra. – Ono wędruje, najpierw samolotem do Wiednia. Potem roznoszone jest przez harcerzy austriackich, słowackich polskich, lubuskich do Zielonej Góry.