Mieszkańcy, co roku chętnie obserwują, jak powstaje takie dzieło. Na deptaku w Zielonej Górze można zobaczyć lodową rzeźbę | WIDEO I ZDJĘCIA

Rzeźbić próbował też pan Tadeusz. – W lodzie rzeźbi się szybko. To wdzięczny materiał, tylko trzeba mieć odpowiednie narzędzia – przyznał.

– Dzieci mogą spróbować działania z lodem. To zawsze atrakcja, bo mogą wręcz wyżyć się, to też praca fizyczna. Trzeba dłutem popracować, żeby nadać bryłce kształtów. Czasami rodzice pomagają albo ambitnie podchodzą do tematu i starają się wykonać jak najładniejsza rzeźbę sami - mówił z uśmiechem Robert Burkat z Ice Team, który prowadził warsztaty. – Zdarza się, że dzieci po cichutku pracują. Nie zwracamy uwagi, zajmujemy się innymi dziećmi, a na koniec wychodzi bardzo ładna rzeźba dopracowana i jak na takie warunki techniczne, przy takim braku narzędzi ostrych, typu piły łańcuchowe, to całkiem ładnie to wygląda.