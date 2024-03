Bezpłatne badania, konsultacje lekarskie. W Zielonej Górze ruszyła Kawiarenka Zdrowia. Jutro w Gorzowie, potem inne lubuskie miasta

Kawiarenka Zdrowia to weekendowa akacja darmowych badań i konsultacji lekarskich. W sobotę, 2 maja, można było sprawdzić stan zdrowia w pięciu poradniach Szpitala Uniwersyteckiego w Zielonej Górze, a także w gabinecie stomatologicznym na kółkach. Można też było sprawdzić znamiona na skórze. W niedzielę, 3 marca, otwarta zostanie Kawiarenka Zdrowia w Wielospecjalistycznym Szpitalu Wojewódzkim w Gorzowie Wielkopolskim, a w kolejne weekendy w innych lubuskich miastach. Warto sprawdzić, gdzie...

W marcu w szpitalach w Zielonej Górze, Gorzowie Wlkp., Nowej Soli, Żarach, Świebodzinie, Sulechowie, Słubicach i Krośnie Odrzańskim podczas weekendów odbędą się darmowe badania dla Lubuszan. Akcja Kawiarenka Zdrowia rozpoczęła się w sobotę, 2 marca, w zielonogórskiej lecznicy. Co tam się działo?

Poradnie szpitalne do dyspozycji pacjentów w sobotę

Do dyspozycji pacjentów w godzinach 10.00 - 14.00 było pięć poradni. W poradni urologiczne były wykonywane badania w kierunku guza jądra u mężczyzn w wieku 18-35 lat. W poradni diabetologicznej wykonywano pomiar cukru, masy ciała, ciśnienia, a także dobywały się konsultacje z diabetologiem. W poradni nefrologicznej szpital razem ze stowarzyszeniem „Nerka” realizował działania profilaktyczne na miejscu. Do dyspozycji pacjentów był lekarz nefrolog.

W ramach białej soboty w Zielonej Górze czynna była też poradnia pulmonologiczna, w której dyżurowało czterech lekarzy ( badania spirometrem i konsultacje). Dwóch kardiologów oceniało ryzyko sercowo-naczyniowe u osób bez rozpoznanej choroby serca (poza nadciśnieniem tętniczym).

Fura Zdrowia oraz gabinet stomatologiczny na kółkach

Badania dermatoskopowe odbyły się na parkingu przed poradniami przy ul. Podgórnej, w specjalnie zaadaptowanym samochodzie z nowoczesnym wyposażeniem medycznym (m.in. wideodermatoskop) w ramach akcji #Fura Zdrowia, organizowanej przez Akademię Czerniaka, sekcję naukową Polskiego Towarzystwa Chirurgii Onkologicznej. Przyjmował pacjentów lekarz dermatolog z Kliniki Dermatologii MSWiA w Warszawie.

Przed poradniami stanął też dentobus, czyli gabinet stomatologiczny na kółkach.

W niedzielę Kawiarenka Zdrowia w szpitalu w Gorzowie Wielkopolskim

W niedzielę, 3 marca, natomiast otwarta zostanie kawiarenka zdrowia w Wielospecjalistycznym Szpitalu Wojewódzkim w Gorzowie Wlkp. Katarzyna Barna wicedyrektor ds. pielęgniarstwa w gorzowskiej lecznicy mówi na poniedziałkowej konferencji prasowej w urzędzie marszałkowskim, że w ramach profilaktyki chorób układu moczowego szpital przygotował możliwość zbadania podstawowego parametru, jakim jest kreatynina. Można je wykonać laboratorium przy ul. Dekerta. Od środy, 28 lutego br. będzie można się rejestrować do poradni urologicznej. W niedzielę, 3 marca br. od 10.00 do 14.00 w sali radioterapii, w nowym budynku przy ul. Dekerta, będzie można dokonać oceny, skonsultować wynik tego badania oraz wykonać USG układu moczowego.

Kawiarenka zdrowia w Gorzowie to także możliwość skorzystania z porad dietetyka, oznaczenia wskaźnika BMI, poziomu cukru czy ciśnienia tętniczego.

Darmowe badania w szpitalach w Krośnie Odrzańskim, Sulechowie, Świebodzinie i Żarach

W kolejny weekend, 9 marca, zaprasza do siebie na bezpłatne badania Zachodnie Centrum Medyczne przy ul. Piastów 3 w Krośnie Odrzańskim. Jego prezeska Jolanta Siwicka podkreśla, że tego dnia od 9.30 do 13.00 zaplanowano porady specjalistyczne w zakresie pulmonologii, urologii, ortopedii i chirurgii. Będzie można wykonać badania profilaktyczne z zakresu spirometrii, pomiaru cukru we krwi, pomiary ciśnienia tętniczego oraz masy ciała. Będzie też pokaz udzielania pierwszej pomocy, przygotowany przez ratowników medycznych. Nie zabraknie też porad, dotyczących układu krążenia.

Na 17 marca zapraszała Lubuszan do szpitala w Sulechowie Marzena Sarnecka, wicedyrektor tamtejszej lecznicy. - Będziemy czekać w holu głównym, przy rejestracji w godz. 10.-14.00. Zrobimy podstawowe badania – badania cukru, spirometrię. Pokażemy piękny oddział ginekologiczny. Będą onkolodzy i dietetyk, która udzieli porad żywieniowych, będą fizjoterapeuci, ratownicy medyczni… - zachęca pani wicedyrektor. Na konferencji obecna była też Elżbieta Kozak, prezes Lubuskiego Centrum Ortopedii w Świebodzinie, która zaprosiła Lubuszan 23 marca w godz. 10.00 – 14.00 na ulicę Łąki Zamkowe 3. Kawiarenka zdrowia zostanie zorganizowana w nowym pawilonie rehabilitacyjnym. Otwarte będą gabinety ortopedyczne, a o godz. 12.00 odbędzie się pokaz ćwiczeń pod nazwą „Zdrowy kręgosłup” oraz ćwiczenia dla młodych pacjentów. – Dzieci powyżej 4. roku życia zapraszamy na badanie stóp, a wszystkich na platformę Biodex, gdzie będzie można zbadać siłę mięśni, następnie przejść do gabinetu ortopedy i sprawdzić, co można z tym schorzeniem zrobić – zachęca pani prezes. Nie zabraknie w Świebodzinie dentobusu.

Następnego dnia, 24 marca, zaprasza do siebie Szpital na Wyspie w Żarach. Jego prezeska, Jolanta Dankiewicz, podkreśla, że kawiarenka zdrowia zorganizowana zostanie przede wszystkim z myślą o dzieciach. – Oferujemy badania dla dzieci wszelkiego rodzaju. Do dyspozycji będzie psycholog, fizjoterapeuta, pediatra. Będą także badania cytologiczne dla kobiet, będą czynne gabinety – wymieniała na konferencji Jolanta Dankiewicz.

Zaproszenie od szpitali w Nowej Soli i Słubicach

Ale to jeszcze nie pełna oferta kawiarenek zdrowia w marcu. Zostaną one bowiem zorganizowane także 10 marca w Wielospecjalistycznym Szpitalu w Nowej Soli, a 16 marca w szpitalu w Słubicach, oczywiście w obu placówkach w godz. 10.00 – 14.00. Warto zapoznać się z ofertą i tych lecznic. Na konferencji nie było przedstawicieli tych placówek zdrowia, ale na pewno zaproponują one wiele ważnych badań i spotkań z lekarzami.

