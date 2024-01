Remont się kończy, zaraz będzie budowa, czyli drogowe inwestycje w tyglu pytań mieszkańców Zielonej Góry

Problemy drogowe wywołują wśród mieszkańców najwięcej emocji. Co i kiedy będzie budowane, remontowane, w jaki sposób? – te pytania wciąż się pojawiają, także w telefonach i emailach do redakcji. Wśród nich nie brakuje pytań o Trasę Aglomeracyjną, który ma niebawem wybudować Budimex czy nazwy ulic przeznaczonych w tym roku do remontu.

Mieczysław Zajączkowski napisał do nas o ulicy Prostej, która jego zdaniem powinna być wyremontowana nie tylko z tego względu, że pełno w niej dziur i przez lata była tylko łatana.

Czy nowe rondo znów będzie rozkopane? Co z Trasą Aglomeracyjną?

- Chodzi o to, że część drogi jest nowa, bo przez ostatnie miesiące trwały tu roboty budowlane Zielonogórskich Wodociągów i Kanalizacji, dotyczące tzw. deszczówki. Położony został nowy asfalt. Logicznym byłoby wyremontowanie całej drogi – mówi zielonogórzanin, który obawia się, że kończąca się po robotach wodociągów odbudowa ronda Haliny Lubicz jest na marne. Bo przecież niedługo rozpocznie się budowa drugiego etapu Trasy Aglomeracyjnej i pewnie znów rondo zostanie rozkopane.

Rzeczywiście inwestycja związana z trasą niebawem ruszy. Jak mówił na antenie Radia Index wiceprezydent Krzysztof Kaliszuk, jest już po przetargu na to zadanie. Wygrała firma Budimex, znana zielonogórzan chociażby z budowy parkingu wielopoziomowego przy Palmiarni. Umowa z miastem na kolejne zadanie ma być podpisana za trzy tygodnie. Ale jak zapewnia wiceprezydent, rondo nie będzie rozkopane, pozostanie takie jakie jest. Co się w tym miejscu jednak zmieni? Powstaną cztery prawoskręty.

Czy będą ekrany? Jakie ulice zostaną wyremontowane za 50 mln zł?

- Ciekawe, czy miasto zdecyduje się na jakieś ekrany dźwiękoszczelne, oddzielające osiedle Zacisze od Trasy Aglomeracyjnej? – pyta Karolina Dzieszkowska. Okazuje się, że takie ekrany powstaną nie tylko przy osiedlu Zacisze, ale także przy ulicy Działkowej.

A co z ulicą Prostą, o którą pytał pan Mieczysław? Będzie remontowana. Znalazła się na liście ulic, które w tym roku zaplanowano do rozbudowy i poprawy nawierzchni. W budżecie na ten cel zapisano 47,2 mln zł (całość kosztów to 50,6 mln zł). Jakie jeszcze ulice zostaną naprawione? Francuska, Słowacka, Jagodowa, Karminowa, Kremowa, Łużycka, Oliwkowa, Poznańska, Świebodzińska, Zawada – Zielonogórska, Zawada – Szkolna, Zawadzkiego „Zośki”, Żytnia, Przylep – Skokowa, aleja Zjednoczenia, Kąpielowa, Mieczykowa, Mokra, Zawiszy Czarnego, Sorbska, Suwalska, Podgórna, Mrągowska, Lechitów, Racula – Grabowa, Racula – Głogowska, Racula – Drzonkowska, Gorzowska, Kostrzyńska, Międzyrzecka, Zatonie – Księżnej Doroty, Bociania, Słubicka, Stary Kisielin – Pionierów Lubuskich, Spawaczy, Rzeźniczaka, Zdrojowa, Anny Jagiellonki, Jana Zamoyskiego, Ochla – Topolowa, Ochla – Świętego Huberta, Ochla – Zielonogórska. Modernizacji doczeka się także ulica Węglowej (0,5 mln zł), są też pieniądze na modernizację drogi powiatowej (Zatonie – Niedoradz) – 1,6 mln zł (koszt ogółem – 2,6 mln zł) i na rozbudowę drogi wojewódzkiej (Ochla – granica miasta) – 2,5 mln zł. Archiwalne zdjęcia budowy i pierwszych dni funkcjonowania obwodnicy południowej Zielonej Góry. Niedługo ruszy budowa obwodnicy zachodniej, której przedłużeniem będzie Trasa Aglomeracyjna Mariusz Kapała

Trasa Aglomeracyjna i obwodnica zachodnia

Dodajmy, że budowa drugiego etapu Trasy Aglomeracyjnej (wraz z wykupami) ma kosztować około 80 mln zł, z czego 65 mln zł udało się pozyskać z Polskiego Ładu. Droga ma być przedłużeniem obwodnicy zachodniej (obwodnica Przylepu i Łężycy), na którą pozyskano blisko 200 mln zł. Chodzi o odcinek od Trasy Północnej do okolicy miejscowości Wysokie, dalej most w Pomorsku i odcinek do węzła na S3 w Sulechowie wybuduje Zarząd Dróg Wojewódzkich.

