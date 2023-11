Miliardowy budżet Zielonej Góry. Co się zmieni w przyszłym roku? Prezydent zdradził, co przygotował...

Budżet Zielonej Góry na 2024 roku - wydatki to kwota 1,5 miliarda złotych

Prezydent przedstawił propozycję budżetu na 2024 rok, którym teraz zajmą się radni, bo to od nich głosowania na sesji zależy, czy najważniejszy dokument roku zostanie przyjęty. Jeśli tak, to wiemy już dziś, że miasto planuje wydać 1,5 mld zł. Dochody w 2024 roku zaplanowano na miliard trzysta sześć milionów złotych. Skąd te pieniądze? - Największa część to dochody własne, wynoszące 620 mln zł, dotacje i subwencje to kwota 318 mln zł, a pieniądze z Unii Europejskiej to 69 mln zł. To mała kwota w porównaniu z poprzednimi latami, ale powód jest ten, że jeszcze nie zostały uruchomione środki z tej perspektywy– wyliczał prezydent Janusz Kubicki. – Wpływy z podatków rosną nam w niewielkim stopniu, bo tylko o 6 procent. Natomiast dochody z majątków spadają, bo rok do roku sprzedajemy mniej nieruchomości. Największy wzrost odnotowujemy z PIT-ów i CIT-ów, bo mówimy tu o 40 procentach. Subwencje wzrosną o 18 procent, w tym oświatowa o 17 procent.

Na co Zielona Góra wyda pieniądze w 2024 roku?

Tradycyjnie najwięcej wydamy na oświatę (pamiętajmy, że wraz z przyjazdem do nas Ukraińców w mieście jakby przybyły trzy szkoły). W przyszłym roku na ten cel przeznaczymy pół miliarda złotych. Na inwestycje wydamy 332 mln zł, na pomoc i politykę społeczną blisko 200 mln zł, na gospodarkę komunalną – 115 mln zł, na transport i komunikację – 81 mln zł, na sport i kulturę – 60 mln zł…

Co się zatem w mieście zmieni? Jak podkreśla prezydent, trzeba dokończyć rozpoczęte już inwestycje jak choćby budowa szkoły na os. Czarkowo, rozbudowa schroniska itd. Ale będą też nowe zadania. Na pewno mieszkańców ucieszy fakt, że po przerwie wraca budżet obywatelski. Do podziału będzie 7,5 mln zł. Kolejna dobra informacja to ta, że po wielu latach zielonogórzanie doczekają się budowy ulicy Węglowej. Bo choć w centrum miasta to jest tam piach i błoto. Na prośbę mieszkańców dokończony zostanie także leśny deptak, łączący osiedle Zacisze z Leśnym. Na osiedlu Czarkowo oprócz nowego obiektu edukacyjnego powstanie kompleks rekreacyjno-sportowy. W mieście pojawią się też nowe autobusy elektryczne, a MZK będzie produkowało swój prąd.

- Planujemy zakupić też mniejsze busy, by mogły kursować w trudno dostępne dla autobusów rejony miasta jak np. os. Słoneczne czy też do sołectwa Stożne – wylicza gospodarz Zielonej Góry. – Co jeszcze w planach na 2024 rok? Rozpoczęcie budowy obwodnicy zachodniej i drugiego etapu Trasy Aglomeracyjnej. Już chcemy rozpisywać przetargi. Chcemy też wyłonić wykonawcę drugiej nitki wiaduktu na ulicy Zjednoczenia. Rozpocznie się też przebudowa stadionu żużlowego. 300 tys. zł chcemy przeznaczyć dla ogródków działkowych, rozbudować dalej schronisko. Specjalnie fundusze zostały zapisane na remonty dróg (w tym m.in. drogi Zatonie – Niedoradz) i chodników. Planujemy poszerzenie sieci ścieżek rowerowych i spójne ich oznakowanie. Przy Budowlance i Elektroniku powstaną Branżowe Centra Umiejętności, większy będzie żłobek Wisienka. Pamiętajmy też, że budowana jest nowa szkoła muzyczna…