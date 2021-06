Była ugoda, ale znów jest sprawa sądowa. Karolak nie zapłacił Dowhanowi

Sprawa ciągnie się blisko 10 lat. Wtedy Dowhan zaprosił do Zielonej Góry Karolaka, aby podniósł swoją osobą wartość Falubazu. Ale potem panowie weszli w biznesowy układ. Dowhan poręczył kredyt, a wkrótce okazało się, że pierwszy żyrant, czyli fundacja, której właścicielem jest Karolak, nie spłacała swojego zobowiązania. Dowhan był dopiero kolejnym, ale to do niego, o dziwo, przyszedł komornik.

Ugoda podpisana, a pieniędzy nie ma

Potem było tylko gorzej. Dowhanowi komornik zajął 236 tysięcy złotych i senator wkroczył z Karolakiem na sądową ścieżkę.

Podpisano ugodę, na mocy której Karolak zobowiązał się oddać pieniądze. Jednak mimo tego, zdaniem Dowhana, nie jest wypełniana. Aktor miał spłacać po 10 tys. miesięcznie, ale widać, że aktor miał inne plany, bo na konto Dowhana nigdy takie raty nie zostały przelane.