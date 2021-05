Byliście w Ciborzu? Zobaczcie, jak tam jest pięknie! Nie tylko nad jeziorem Ciborze

Cibórz - miłe zaskoczenie nad jeziorem

- Co weekend jeździmy na bliższe i dalsze wycieczki. Ostatnio syn rzucił: A w Ciborzu nigdy nie byliśmy – opowiada zielonogórzanin. – Faktycznie nie byliśmy. No to pojechaliśmy i byliśmy mile zaskoczeni.

Większości z nas Cibórz (gmina Skąpe) kojarzy się jednoznacznie. Z wojewódzkim szpitalem psychiatrycznym. Zapominamy o tym, że to także niewielka, ale urokliwa osada. Czym zaskakuje? Nie jest to typowa miejscowość. Z główną ulicą, rynkiem… Jednym przypomina ośrodek wypoczynkowy, innym wojskowe koszary. I to drugie skojarzenie jest prawidłowe.

O miejscu tym mówi się od 1934 roku, kiedy to podjęto decyzję o budowie koszar dla Wehrmachtu. Kompleks ten mógł w sumie pomieścić sześć tysięcy żołnierzy.

Ciekawostką jest to, że ścieki nie były wpuszczane do jeziora, ale trafiały do wybudowanej tu oczyszczalni ścieków. Prąd czerpano z elektrowni w Zielonej Górze.