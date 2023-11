Carina Gubin w 1/8 finału Fortuna Pucharu Polski. Czy najważniejszy mecz w swojej historii Carina zdoła rozegrać na własnym stadionie? Łukasz Koleśnik

Carina Gubin sensacyjnie awansowała do 1/8 finału Pucharu Polski. To największy sukces III-ligowego klubu. Na początku grudnia Carina rozegra najważniejszy mecz w swojej historii. Czy jest szansa na to, że mecz odbędzie się w Gubinie?