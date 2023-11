Cenne punkty sulęcińskich siatkarzy. „Olimpijczycy” błyskawicznie odprawili uczniów ze Spały

Siatkarze Olimpii Sulęcin mają powody do zadowolenia. W sobotę "ogolili" do zera młodzież ze Spały i uciekli ze spadkowej strefy pierwszoligowej tabeli.

Siatkarze Olimpii Sulęcin nie wygrali jeszcze z taką łatwością w bieżących rozgrywkach Tauron 1 Ligi. W sobotę (25 listopada) potrzebowali zaledwie 73 minut, by w 11. kolejce spotkań pokonać na swoim boisku do zera uczniów Szkoły Mistrzostwa Sportowego w Spale.

OLIMPIA SULĘCIN – SMS PZPS SPAŁA 3:0 (25:21, 25:19, 25:15)

Olimpia: Leitermeier, Michalak, Nowik, Gawrzydek, Kłysz, Prokopczuk, Sobczak (libero) oraz Szymczak, Turek, Chaciński, Bożek i Buczek.

SMS PZPS: Kiedos, Gołębiowski, Becker, Dróżdż, Urbańczyk, Rybak, Kubacki (libero) oraz Olejniczak, Kukie i Jańczyk.

Sędziowali: Grzegorz Skowroński (Dąbrowa Górnicza) i Łukasz Szczepankiewicz (Zawiercie).

Widzów: 400.

Ważne słowa trenera

Sulęcinianie bardzo liczyli na zdobycie kompletu punktów w pojedynku z maturzystami ze Spały i swój cel osiągnęli. Zawdzięczają to przykładnej koncentracji, o co przed spotkaniem apelował do nich trener Konrad Cop.

- Prowadzona przez Sebastiana Pawlika drużyna pokazała już, że jest trudnym przeciwnikiem dla pierwszoligowych ekip - mówił szkoleniowiec Olimpii. - Trzeba docenić ich wyjazdowe zwycięstwo do zera w Głogowie. A w kolejnych spotkaniach urywali sety wyżej notowanym zespołom. To bardzo ciekawa i perspektywiczna grupa ludzi. Ani przez moment nie możemy pomyśleć, że z góry będziemy mieli dopisane trzy punkty. Miałem przyjemność pracować z chłopakami ze Spały, ponieważ przez trzy lata prowadziłem kadrę rocznika 2005 i 2006. Większość tych zawodników dobrze znam. Wspólnie zdobyliśmy brązowy medal mistrzostw Europy i złoty medal EVVZA. Sądzę, że będą się chcieli pokazać w pojedynku przeciwko swojemu byłemu trenerowi.

Najtrudniej było w inauguracyjnym secie

Pierwszą partię rozpoczął od skutecznego ataku Tytus Nowik. Przyjezdni mieli problemy, aby zatrzymać ataki Bartosza Michalaka i Nowika. Było 4:1, lecz SMS PZPS nie zamierzał składać broni. Pewnie punktował Igor Rybak, który doprowadził do stanu 9:8. Zaraz potem dał o sobie znać środkowy Olimpii Aleks Kłysz, który skutecznymi uderzeniami poprawił wynik na 11:9. W dalszej części inauguracyjnego seta spalska młodzież miała problemy z przyjmowaniem zagrywek tego zawodnika. Od rezultatu 14:11 „Olimpijczycy” w pełni kontrolowali już bieg wydarzeń na boisku. Pewnie wygrali do 21, a odsłonę zakończył błąd w ataku Stanisława Dróżdża.

Wygrana w pierwszej partii dodała Olimpii pewności siebie. O ile po początkowych wymianach było jeszcze remisowo 3:3, to z każdą kolejną akcją gospodarze okazywali się coraz skuteczniejsi. Odskoczyli na 9:6, a chwilę później serią świetnych zagrywek popisał się Fabian Leitermeier, doprowadzając do stanu 13:9. Na niewiele zdały się przerwy w grze na żądanie trenera przyjezdnych. Odsłonę zakończył do 19 udanym atakiem młody przyjmujący sulęcinian Michał Gawrzydek.

Podopieczni trenera Copa poszli za ciosem. W trzecim secie bardzo szybko narzucili przeciwnikom swój rytm gry i uciekli na 16:10. SMS walczył ambitnie, jednak ostatnie słowo w większości akcji należało do miejscowych. Kropkę nad „i” postawił… błędem w ataku Rybak. Gospodarze wygrali ostatnią partię do 15, a cały mecz do zera. MVP zawodów został wybrany Nowik, który zdobył dla Olimpii 15 punktów i zakończył spotkanie z 60-procentową skutecznością w ataku. Czytaj również:

Konrad Cop: - Złapaliśmy oddech. Mamy nadzieję, że worek z punktami już się nam rozwiąże

