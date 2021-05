Co jest przyczyną zatrucia u dzieci i dorosłych w Bytomiu Odrzańskim? Są częściowe wyniki badań i następne zachorowania Eliza Gniewek-Juszczak

Mnożyły się domysły i podejrzenia co do przyczyny zachorowań dzieci z Przedszkola Publicznego w Bytomiu Odrzańskim. Rodzice obawiali się, czy nie jest to salmonella, gronkowiec, czy nie została skażona woda. W poniedziałek (10 maja) poznaliśmy częściowe wyniki badań próbek pobranych przez nowosolski sanepid.