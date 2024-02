Co musisz wiedzieć o PSZOK-ach? Jakie odpady można do nich przywieźć?

Najchętniej odwiedzanym PSZOK-iem jest ten przy ul. Małyszyńskiej. Nowe punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych działają od tygodnia. Co powinniśmy o nich wiedzieć?

Od 1 lutego w Gorzowie są dwa punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych. Jeden znajduje się w Małyszynie, a drugi na skraju Manhattanu. Oprócz nich w okolicy miasta są jeszcze trzy takie miejsca: w Łupowie przy ul. Słowackiego, w Deszcznie przy ul. Niebieskiej oraz w Różankach przy ul. Myśliwskiej. Przyjeżdżają już do nich pierwsi mieszkańcy.

- Największa frekwencja jest na razie w PSZOK-u przy ul. Małyszyńskiej – mówi Katarzyna Szczepańska, przewodnicząca Związku Celowego Gmin MG-6. Już w dniu otwarcia tego punktu przyjechało do niego pięć osób, a w sobotę było ich jedenaście. Nie jest wykluczone, że jego popularność wynika z tego, że dotychczasowy PSZOK też był w tej części miasta, czyli w Chróściku.

Jakie są zasady działania PSZOK-u?

Z PSZOK-ów mogą skorzystać wszyscy, którzy uiszczają odpady za śmieci. Po przyjechaniu do punktu można udowodnić to dowodem opłacenia czynszu lub korespondencją ze spółdzielni, gdzie w wymiarze czynszu jest opłata za śmieci. Można też złożyć oświadczenie, że płaci się za śmieci. MG-6 to zweryfikuje. Związek już wykrył, że pierwszego dnia do jednego z PSZOK-ów przyjechała osoba, która nie płaci za odpady. Za zostawienie śmieci prawdopodobnie będzie mandat.

- Mieszkańcy w ramach opłaty, którą uiszczają za odpady, mają prawo przywieźć do PSZOK-u odpady, które zbywają, a nie są one odbierane w ramach zwykłej zbiórki odpadów lub szybciej trzeba się pozbyć gabarytów – mówi K. Szczepańska. W PSZOK-ach przyjmowane są odpady z aż 27 frakcji. Najwięcej jest odpadów wielogabarytowych (32,3 proc.), odpadów betonu lub gruzu betonowego z rozbiórek lub remontów (22,71 proc.), bioodpady (14,98 proc.), gruz ceglany (9,03 proc.) czy materiały ceramiczne oraz elementy wyposażenia (3,48 proc.). Do PSZOK-ów można też przywieźć m.in. drewno, gruz ceglany, papę czy odzież.

- To muszą być odpady z gospodarstwa domowego. Nie przyjmujemy odpadów z działalności gospodarczej – mówi K. Szczepańska.

PSZOK-i, co do zasady, są samoobsługowe. Nie oznacza to jednak, że w punktach nie ma obsługi. Po przybyciu do PSZOK-u ze śmieciami trzeba je bowiem zważyć. Waga jest tuż przy wjeździe do punktu.

- Ona jest po to, abyśmy wiedzieli, ile kilogramów śmieci zostało przywiezionych – mówi K. Szczepańska.

Ile kosztowały PSZOK-i?

Co jeszcze warto wiedzieć? Mieszkańcy gmin wchodzących w skład MG-6 mogą zawieźć odpady do każdego z PSZOK-ów zbudowanych w tych gminach. Punkty są w każdej z nich. Te gminach Lubiszyn i Santok czekają jednak jeszcze na otwarcie.

Budowa siedmiu PSZOK-ów kosztowała 11,2 mln zł. W tej kwocie ok. 7 mln zł to dofinansowanie z urzędu marszałkowskiego.

- Mam nadzieję, że świat coraz intensywniej będzie zmierzał do tego, abyśmy wszyscy mieli mały wkład w poszanowanie środowiska i przyczynili się do przeciwdziałaniom zmianom klimatycznym – mówi marszałek Marcin Jabłoński.

PSZOK-i mają przyczynić się m.in. do tego, że zmniejszona zostanie liczba dzikich wysypisk.

- Każdy mieszkaniec ma możliwość przywiezienia gabarytów do punktu, nie musi wywozić tego do lasu – mówi Paweł Tymszan, wójt gminy Deszczno.

Te frakcje można przywieźć do PSZOK-u: opakowania z papieru i tektury

opakowania z tworzyw sztucznych

opakowania z metali

opakowania ze szkła

opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych

zużyte opony

odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów

gruz ceglany

odpady innych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia

drewno

szkło

tworzywa sztuczne

odpadowa papa

materiały izolacyjne

odzież

tekstylia

lampy fluorescencyjne i odpady zawierające rtęć

farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze, żywice

leki

niesortowane baterie i akumulatory zawierające te baterie

baterie i akumulatory łącznie z bateriami

zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne

tworzywa sztuczne

odpady ulegające biodegradacji

odpady wielkogabarytowe

inne frakcje

