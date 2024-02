Co ukrywał Gorzów, ujawni w Zielonej Górze. Północ wykupiła bilbordy reklamujące wystawę na południu

Gorzów reklamuje się w Zielonej Górze

Co ciekawe, do wybrania się na wystawę zachęcają w Zielonej Górze sami gorzowianie. Wydział promocji i informacji gorzowskiego magistratu wykupił w Grodzie Bachusa miejsca na trzy bilbordy. Są one m.in. na osiedlu Zacisze i ul. Batorego.

- Wystawa w Świdnicy będzie prezentowana do końca maja – mówi nam Stanisław Sinkowski, szef działu archeologii Muzeum Lubuskiego w Gorzowie.