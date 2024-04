Trzęsienie ziemi ma poprawić sytuację gorzowskich inwestycji miejskich

Od poniedziałku 15 kwietnia Gorzowskie Inwestycje Miejskie będą miały nowego prezesa. Będzie nim Agnieszka Surmacz, dotychczasowa wiceprezes Słowianki, a w latach 2017-2021 wiceprezydent miasta. Zastąpi ona Dariusza Mleczaka, który kierował tą miejską spółką od jej początków trzy lata temu.

Dlaczego dochodzi do zmian, które samo biuro prasowe magistratu nazwało wczoraj „trzęsieniem ziemi w GIM”?

- Wiele spraw w kwestii inwestycji nie idzie tak, jak byśmy chcieli. Wyciągamy więc wnioski – mówił w środę 10 kwietnia prezydent Jacek Wójcicki (spółka jest własnością miasta, więc może on jednoosobowo podejmować decyzję, co do jej prezesa).

Pod tą dyplomatyczną wypowiedzią kryje się jednak reakcja na to, jak dalece od ideału przebiegają miejskie inwestycji, o czym pisaliśmy wielokrotnie.