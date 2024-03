Co za elegancja! Stal ma nowy kevlar. Można w nim iść do teatru | ZDJĘCIA

Granatowy z elementami w kolorze miedzi. Taki jest tegoroczny kevlar ebut.pl Stali Gorzów. Klub postawił na zmianę po szesnastu latach jazdy w żółto-niebieskich kombinezonach.

„Wow! Eleganckie, z klasą”. „Wygląda bardzo dobrze”. „Kevlar na miarę wielkości naszego klubu. Prestiż 100 proc. Piękny”. To tylko kilka z wielu komentarzy po oficjalnej prezentacji nowego kevlaru drużyny ebut.pl Stali Gorzów. Doszło do niego we wtorek 5 marca wieczorem, gdy Stal opublikowała zdjęcia w swoich mediach społecznościowych.

O tym, że Stal będzie miała zaskakujący dla kibiców kevlar, wiemy od połowy lutego. Podczas śniadania prasowego, które prezes Waldemar Sadowski zorganizował dla mediów, zapytaliśmy włodarza klubu, czy doczekamy czasów, że Stal będzie startowała w innych strojach niż żółto-niebieskie. Prezes Sadowski, ku naszemu zaskoczeniu, odpowiedział, że tak i zasugerował, że będzie to już w tym sezonie. Zapowiedział też, że prezentacja nastąpi podczas obozu Stali Gorzów, jaki gorzowianie mają na początku marca (od 1 do 6 marca stalowcy są w Żarnovicy). To, jak wygląda nowy kevlar, można było zobaczyć na zdjęciach zrobionych podczas sesji kevlarowej. W rolę modela wcielił się Oskar Paluch.

Bo żółty jest na stadionie

Dlaczego kevlar nie jest żółto-niebieski (bo w takich barwach stalowcy jeździli nieprzerwanie od sezonu 2008)? Władze klubu tłumaczą to tym, że chciały „zabrać” ze stroju element żółty, którego jest dużo na stadionie im. Edwarda Jancarza w Gorzowie.

Wstawkom w kolorze miedzi nie ma się co dziwić. To przecież barwy KGHM, czyli państwowej spółki, która tuż przed sezonem 2023 podpisała trzyletnią umowę ze Stalą. KGHM nie jest sponsorem tytularnym, bo klub ma ważną umowę z jednym z lokalnych sponsorów. na markę ebut.pl. Pieniądze, które wpływają do klubu ze strony Kombinatu Górniczo-Hutniczego Miedzi, są jednak znaczne.

Prace nad nowym kevlarem trwały od zakończenia zeszłego sezonu. Działacze klubu są z niego zadowoleni.

„On jest tak elegancki, jak strój, który wkłada się od święta” – mówią. W nowym kevlarze ma jeździć drużyna startująca w PGE Ekstralidze. Ubrania zawodników drużyny U24 Ekstraligi mają pozostać żółto-niebieskie – tak jak cały czas, niezmienne, są barwy gorzowskiego klubu. Czytaj również:

