Co za wizyta! Do szkoły w Gorzowie przyjechał… wiceminister obrony narodowej

- Mogę poznać nie tylko, czym się szkoła zajmuje, ale co można zrobić tutaj więcej. Bardzo mnie też interesuje, jakie pobudki kierowały młodymi ludźmi, że zdecydowali się pójść do szkoły z klasami mundurowymi. Większość chce służyć w wojsku, straży granicznej. Mają poczucie, że to nie tylko praca, ale to wyzwanie, daje gwarancje udzielania pomocy drugiemu człowiekowi o daje szansę, żeby służyć ojczyźnie – mówił nam po apelu z klasami mundurowymi wiceminister Stanisław Wziątek. - Zauważamy w tej chwili, że jest bardzo duże zainteresowanie wstąpieniem do wojska. Jesteśmy w szczególnych warunkach. Przy naszej granicy toczy się pełnoskalowa wojna. Takie postawy patriotyczne, proobronne są bardzo potrzebne. Zrobię wszystko, żeby młodych ludzi wspierać – dodawał S. Wziątek.