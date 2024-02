Co zrobić ze starą pralką? Zadzwoń do ZGK w Zielonej Górze! Przyjadą i zabiorą. Za darmo! W ciągu 72 godzin

- No i wreszcie postanowiłam z tym skończyć. Jak przez kilka lat nic się z tymi rzeczami nie działo, to na pewno w kolejnych nic się nie zadzieje. Muszę oczyścić mieszkanie. Wiosna idzie – opowiada zielonogórzanka. – Nie wiedziałam za bardzo, co zrobić z popsutą, zniszczoną lokówką, mikserem, maszyną do szycia i lodówką. Zawadzały mi tylko miejsce w domu.

Trzeba było zadzwonić do ZGK!

Sąsiadka pani Krystyna zdziwiła się, gdy tak zapytała ją, co ma zrobić z elektrośmieciami?

- No przecież masz na osiedlu pojemnik, oznaczony na czerwono. Wrzuć do niego – wytłumaczyła.

Zielonogórzanka ze zdziwieniem odkryła, że niedaleko od jej domu stoi taki pojemnik. Wiele razy obok niego przechodziła, ale nie zauważyła… Pani Krystyna wyrzuciła lokówkę i mikser do pojemnika. Ale stara maszyna do szycia nie chciała się tam zmieścić. Postawiła więc koło pojemnika. Długo tam nie postała…

- Sąsiadka popukała się w głowę i powiedziała: - Trzeba było zadzwonić do ZGK! No to się zdziwiłam jeszcze bardziej. Teraz już wiem – przyznaje pani Krystyna. – Warto by inni wiedzieli, bo jak widać kiepsko z naszą wiedzą o elektrośmieciach.