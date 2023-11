Cztery kluby sportowe z Zielonej Góry od 15 lat współpracują w spokoju i harmonii

- Sztuki walki uczą pewnych zasad i zachowań. Jest to swego rodzaju rozwój własnego wnętrza, czy umysłu – tak Andrzej Makowski w skrócie tłumaczy filozofię sztuk walki. - Tu fizyka, psychika i wnętrze są ściśle ze sobą powiązane, jest to taki wszechstronny rozwój człowieka, można powiedzieć od wewnątrz i od zewnątrz. Nie liczy się tylko siła, technika i cios, ale także budowanie człowieka od środka. To jest dla nas bardzo często ważniejsze od osiągnięć sportowych, bo te przemijają, a to, co tkwi w człowieku, zostaje na długie lata. Dlatego duchowy rozwój w sztukach walki jest wiodący. Stąd nasze turnieje są takim specjalnym ukłonem dla dzieci i młodzieży. Jest to dla nich duże przeżycie, dla niektórych są to pierwsze występy w tak dużej hali. W tym miejscu chciałbym bardzo podziękować za wielkie wsparcie pani Wiolecie Haręźlak i prezydentowi Zielonej Góry Januszowi Kubickiemu.