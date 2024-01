Czy w nowej strefie przemysłowej Żagania jest starożytna osada na miarę Biskupina? Na to wskazują ślady!

Grodzisko w Żaganiu wraz z otaczającymi je osadami

Na miejscu można zobaczyć pagórek, który okiem fachowca wygląda na grodzisko. Kawałek dalej ciężkie maszyny zdjęły warstwę ziemi, odsłaniając fragmenty dymarek i ceramicznych naczyń i innych przedmiotów. Skąd wiemy, że tam mogło znajdować się grodzisko? - Chociaż współcześnie nie było badań archeologicznych na tym terenie, to mamy informacje pochodzące z niemieckich archiwów, że istniało właśnie w tym miejscu - tłumaczy Oktawian Wróblewski. - Były też wstępne badania nieinwazyjne, które również na to wskazują. Kilkadziesiąt metrów dalej, na ziemi widać fragmenty ceramiki i dymarek, które zostały odsłonięte podczas prac.

Co dalej z odkryciem?

Lubuski Wojewódzki Konserwator zabytków stwierdza, że grodzisko jest wpisane do rejestru zabytków od 1968 roku. Obecnie przeprowadzane są tam nieinwazyjne nadania metodą magnetyczną, wykonywane na zlecenie miasta. Po ich zakończeniu będzie odbiór i decyzja, co dalej. - Konserwator wystąpi do burmistrza o określenie dalszych planów inwestycyjnych - zaznacza Barbara Bielinis Kopać Lubuski Wojewódzki Konserwator Zabytków.