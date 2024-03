Był ciasny garaż, a jest nowoczesna remiza! Nowa siedziba strażaków z Łośna już prawie gotowa

Było trudno się pomieścić

Dotychczasowa siedziba strażaków z Łośna znajdowała się w niewielkim i murowanym garażu. Druhowie nie narzekali, bo choć była ciasna to jednak własna, ale z roku na rok w niewielkim budynku coraz trudniej było się pomieścić. Jednostka wzbogacała się o kolejny sprzęt, który trzeba było ciasno upychać, a kiedy do środka wjeżdżał strażacki samochód, to nie było już miejsca, żeby tam wejść czy usiąść. Można też było tylko pomarzyć o zapleczu sanitarnym z prawdziwego zdarzenia.