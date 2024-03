Czytelniczka apeluje do urzędników w Gorzowie: - Posprzątajcie park Czechówek!

- My, mieszkańcy, co pewien czas sami bierzemy się za sprzątanie tego parku. Drobne śmieci jesteśmy w stanie posprzątać, ale powalonych drzew to już sami nie usuniemy – mówi nam o parku Czechówek Małgorzata Witkowska. To nasza Czytelniczka, która mieszka przy ul. Warszawskiej. W ostatnich latach już kilka razy na naszych łamach poruszała kwestę porządku w tej części miasta. Zwracała uwagę urzędnikom m.in. by oczyścili pomazane wiaty przystankowe przy ulicy czy też zmusili właściciela leżącej przy Warszawskiej działki do posprzątania jej ze śmieci. Teraz pani Małgorzata zwraca uwagę na to, jak wygląda teren przy granicy Gorzowa z gminą Santok.