Gorzów. Mieszkańcy chcą spowolnienia ruchu na Warszawskiej. Auta pędzą po niej jak szalone

- Jak ktoś nie wie, że koło pobliskiego sklepu są pasy, to jedzie tędy bardzo szybko. O, proszę zobaczyć, choćby ten samochód. On też jedzie szybciej niż powinien – mówi nam Małgorzata Jakubowska, nasza Czytelniczka z Janic (to część miasta, która leży w rejonie ul. Warszawska w pobliżu granicy z Czechowem).