W Szprotawie społecznicy sprzątają parki! Ostatnio zabrali się za Park Huta!

Park Huta w Szprotawie leży na terenie historycznej Iławy, gdzie w 1000 roku Bolesław Chrobry witał cesarza rzymskiego Ottona III, pielgrzymującego z Rzymu do Gniezna. Przez park przebiegał bród przez rozlewisko Bobru - opowiada koordynator akcji Maciej Boryna. To zobowiązuje.

Społecznicy poszli do parku

W pracach wzięli udział także starosta żagański Henryk Janowicz, szprotawscy radni Bartłomiej Grono, Maciej Siwicki i Roman Pakuła, dyrektor SP-2 Agnieszka Śliwińska, medalistka biegowa Wanda Gwiazda, nauczyciele Bogumiła Marcinkiewicz-Lewandowska, Katarzyna Kusior i Monika Twardziak-Kocik, a także fotograf Bogdan Licimiński i wiele innych wspaniałych osób. Uczestnicy akcji zebrali 28 worków śmieci, nie licząc opon i foteli. Zawsze jest jakiś eksponat, który zadziwia. Tym razem były to drzwi. W roku poprzednim zgromadzono 44 worki śmieci i mnóstwo innych odpadów. A więc w minionym roku szprotawianie śmiecili mniej - mówi mieszkanka Iławy Janina Matkowska.

Park ze schronami

W Parku Huta znajdują się poniemieckie schrony przeciwlotnicze z okresu II wojny światowej, do których prowadzi oznakowana ścieżka dydaktyczna, z parkingiem turystycznym na starcie. Odtworzeniem ciągu pieszego do schronów kierował Bogusław Jakubiec. Są tu także takie ciekawe stanowiska, jak: koryto starego Bobru, buk czerwony - pomnik przyrody, dębowy starodrzew, tajemniczy kurhan, punkt widokowy nad Bobrem. Kiedyś do parku przylegała wytworna restauracja.

Na koniec akcji uczestnicy przy ognisku piekli kiełbaski ufundowane przez Zakłady Usługowe Zachód Szprotawa.