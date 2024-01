Nowy pawilon w Lubuskim Centrum Ortopedii w Świebodzinie oficjalnie otwarty. Powstał w rok. Ma zwiększyć komfort i skrócić kolejki

Rozbudowa ma ułatwić przyjmowanie pacjentów. Wzrost jest planowany nawet o 50 procent, a w ciągu następnych lat kolejka oczekujących ma zmniejszyć się z trzech lat do roku i paru miesięcy.

-Lepszy komfort, lepsze warunki pobytu, szybkie dochodzenie do sprawności przy wsparciu naszych fizjoterapeutów - mówi Elżbieta Kozak, prezes Lubuskiego Centrum Ortopedii w Świebodzinie - ale najważniejsza rzecz to to, że w szpitalu Ortopedyczno–Rehabilitacyjnym w Świebodzinie kompleksowo podchodzimy do schorzeń narządu ruchu.