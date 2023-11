Dajczak nie jest już wojewodą. Wiadomo, kto przejmie jego obowiązki

To był czas ogromnych wyzwań z którymi się mierzyliśmy. Skala sytuacji kryzysowych z jakimi mieliśmy do czynienia, nie miała precedensu od drugiej wojny światowej

W czwartek, 2 listopada, po niespełna 8 latach urzędowania w fotelu wojewody, premier Mateusz Morawiecki przyjął rezygnację Władysława Dajczaka. To naturalna kolej rzeczy po tym, jak zdobył mandat poselski w wyborach parlamentarnych, w których zagłosowało na niego aż 29131 mieszkańców Lubuskiego. Jak poinformował dyrektor biura wojewody, Karol Zieleński, do czasu powołania nowego wojewody, obowiązki dotychczasowego, przejmie wicewojewoda Wojciech Perczak.

To były wyzwania, jakich wcześniej w regionie nie było, ale ze wszystkimi sobie poradziliśmy. Nasze działania były oceniane bardzo pozytywnie, a ja wiem, że nie byłoby to możliwe, bez wzorowej współpracy z samorządami. Gdyby nie prezydenci, burmistrzowie, starostowie i wójtowie, poradzenie sobie z tymi wszystkimi problemami, byłoby bardzo trudne - wyjaśnia ekswojewoda Dajczak. – Dosłownie każdy samorząd współpracował, no może z wyjątkiem jednego, ale tu już nie warto o tej pani wspominać – dodaje.

Cieszy go nie tylko to, co udało się skutecznie zatrzymać i zneutralizować, ale przede wszystkim bezprecedensowa skala inwestycji w lubuskich miastach i gminach.