Damm, czyli Słubice. Zapora nad Odrą. Tych ciekawostek historycznych o naszym województwie nie znacie

W niemczyźnie słowo „damm” ma wielorakie znaczenie. Wprost znaczy zapora, ale odnosić się może od tamy, a także do grobli, wału a nawet krocza. Słowo „vorstadt” znaczy przedmieście. Nazwa Dammvorstadt należy do nazw miejscowych nawiązujących do cech topograficznych i występuje nie tylko jako przedmieście Frankfurtu. Identyczna nazwa występuje przy Koepenick, dzisiejszej dzielnicy Wielkiego Berlina, a także jako nazwa stacji w Drezdenku, Driesen-Dammvorstadt. Na starych mapach z czasów bitwy pod Kunowicami, na wschód od dzisiejszych Słubic uwidocznione są bagna, które nota bene odegrały ważną role w tej przegranej przez Fryderyka II bitwie. I zapewne „zapora” ma jakiś związek z tymi grząskimi i nawodnionymi terenami. Może nawet ów Dammvorstadt otoczony był od wschodu pierścieniem wału chroniącego dzielnicę przez wodną agresją tych moczarów. A może, bo kto to może wiedzieć, za zaporę w sensie militarnym uznali dawni mieszkańcy Frankfurtu owe bagniste tereny. Rozważania te chyba jednak trzeba pozostawić historykom.

Mniej więcej miesiąc wcześniej, bo 9 stycznia powstańcy dokonali zuchwałego nalotu na lotnisko we Frankfurcie nad Odrą. Lotnisko to zlokalizowane było na wschodnim, zaodrzańskim przedmieściu miasta zwanym Dammvorstadt, a w skrócie Damm, bo tak o dzisiejszych Słubicach mówili jego przedwojenni mieszkańcy.

Powstanie Wielkopolskie, które wybuchło 27 grudnia 1918 roku, a które militarnie w Lubuskiem objęło Babimojszczyznę praktycznie maksymalnie na zachód dotarło nieomal do przedmieść Sulechowa, a dokładniej do Kolesina, gdzie powstańcy zjawili się w nocy z 2 na 3 lutego 1919 roku. Powstanie miało także mniej znany aspekt lotniczy związany ze Słubicami. A było tak.

Tu jednak natrafiamy na opór materii, bo historycy polscy zajęci są innymi sprawami, a niemieccy, jak to niemieccy lubią aby wszystko było niemieckie. Nawet wbrew faktom. I choć wydaje się, że polskie władze polskich Słubic pokusza się o zbadanie historii miasta, to prawda jest taka, że na oficjalnej stronie miasta historia Słubic, jest drobna częścią historii Frankfurtu. Trzeba zatem poszukać głębiej i cierpliwiej.

Słubice nosiły także nazwę Przedmieścia Krośnieńskiego, jako, że wiodła przez nie droga do Krosna. Zapewne po grobli. W Frankfurcie były także przedmieścia: Lubuskie, od strony Lubusza i Gubińskie, przez które z kolei wiodła droga do Guben, po zachodnim brzegu Odry. Oba te przedmieścia jakoś w historii Frankfurtu się zapisały, a to z powodu to pożaru, a to splądrowania przez Husytów. Natomiast o Dammvorstadt cisza w zasadzie do końca XIX stulecia. I szkoda, że lokalni regionaliści ze spokojem konstatują, że historia Słubic, jest częścią historii Frankfurtu, o której także Niemcy specjalnie dużo nie wiedzą.

Ponoć do mniej więcej do 1200 roku wis a vis Frankfurtu, rozciągała się rozległa i bagnista równina, szeroka na 6 kilometrów zwana po dziś dzień Lebuser Bruch, czyli Lubuskie bagna. Kiedy poziom Odry się obniżył, dolina Odry zawęziła się do 2 kilometrów i Henryk Brodaty ustanowił we Frankfurcie, który ponoć zwał się Frankenforde (nazwa pochodzi od Frankońskich kupców, których ów władca w mieście osadził), a co znaczy targowisko w okolicach brodu, ale na zachodnim wyższym brzegu.