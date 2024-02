Darmowe bilety MZK dla studentów UZ zatwierdzone przez radnych. To nie koniec zmian. Pojawią się też bilety czasowe. Ile będą kosztować?

Zielona Góra będzie pierwszym w Polsce miastem, w które udostępni studentom w pełni darmową komunikację miejską. To ma być zachęta, aby maturzyści częściej wybierali Uniwersytet Zielonogórski. Udogodnienie, które zapowiedział prezydent, zatwierdziła już Rada Miasta. Projekt wejdzie w życie, jednak później niż zakładano. Musi jeszcze przejść etap konsultacji ze związkami zawodowymi.

Temat darmowych przejazdów komunikacją miejską dla studentów Uniwersytetu Zielonogórskiego pojawiał się już wśród rozmów władz miasta. W 2021 r. radny Janusz Rewers złożył do magistratu interpelację w sprawie darmowych przejazdów autobusowych. Magistrat jednak wtedy wycofał się z tego pomysłu, informując, że to przyczyni się do zmniejszenia przychodów miasta o około 500 tys.

Tym razem się udało

Radni zgodzili się na darmową komunikację miejską dla studentów UZ, a to oznacza, że dołączą oni do już sporej grupy uprzywilejowanych mieszkańców miasta. W mieście bowiem z darmowych biletów mogą skorzystać m.in. osoby, które ukończyły 70 lat, dzieci do lat 7 i uczniowie szkół podstawowych i ponadpodstawowych do 20. roku życia.

Studiujcie na UZ

Prezydent dziś argumentuje wprowadzenie kolejnej ulgi prośbami studentów oraz tym, że inicjatywa zachęci maturzystów do studiowania w Zielonej Górze.

- To jeden z elementów strategii „Zielona Góra 2050”, a przypomnę, że walczymy o to, żeby nasze miasto w przyszłości zamieszkiwało 200 tys. Ludzi. Ponadto to kolejny krok na drodze do tego, aby całość komunikacji miejskiej była kiedyś bezpłatna dla wszystkich – informuje Janusz Kubicki.

Nowe bilety MZK

Najpierw zakładano, że studenci będą mogli liczyć na darmowe przejazdy już w połowie lutego. Ta decyzja jednak została zmieniona i obecnie radni przewidują start ulgi wraz ze startem nowego semestru - 1 marca. To jednak nie koniec zmian, mieszkańcy będą mogli też skorzystać z nowych, 60-minutowych biletów, które umożliwią przejechanie Zielonej Góry na jednym bilecie. Ma on kosztować 3 zł. Nowa opcja biletowa ma zachęcić do korzystania z centrum przesiadkowego, które zostało stworzone do szybkiego transportu komunikacją miejską.

Zielona Góra będzie pierwszym miastem w Polsce całkowicie zwalniającym studentów z opłat za przemieszczanie się komunikacją miejską i jednym z czterech miast, w którym uczniowie szkół podstawowych i ponadpodstawowych mają darmowe bilety. Poza Zieloną Górą jest jeszcze Rzeszów, Szczecin i Wrocław.

