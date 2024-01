Kradł auta metodą "na lawetę". Namierzyli go policjanci ze Świebodzina

Jak podkreślają mundurowi, sprawy związane z kradzieżami pojazdów nie są proste w prowadzeniu. Do wyjaśnienia okoliczności i ustalenia sprawców kradzieży niezbędna jest ogromna determinacja operacyjna oraz procesowa.

- W styczniu do Komendy Powiatowej Policji w Świebodzinie zgłosił się poszkodowany, któremu skradziono samochód. Uległ on awarii na drodze pomiędzy miejscowościami Wilkowo – Borów. Auto było pozostawione przy drodze. Policjanci natychmiast podjęli czynności, by wyjaśnić okoliczności zdarzenia - infromuje podinsp. Marcin Maludy, rzecznik prasowy lubuskiej policji.