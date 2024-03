Jeszcze niedawno to było piękne i bezpieczne kąpielisko w Żaganiu. Teraz wygląda tak!

- Ruiny kąpieliska miejskiego w Żaganiu straszą nie tylko wyglądem, ale stanowią realne zagrożenia dla zdrowia i życia mieszkańców - mówi Czytelnik. - Spacerując codziennie z psem, obserwuję przez uszkodzone i od miesięcy niezabezpieczane ogrodzenie opuszczony i zdewastowany miejski basen. Ten widok budzi moją złość, kiedy patrzę na degradację tego pięknego i zabytkowego obiektu, ale również ogromny lęk oczekiwania na tragedię! Na teren kąpieliska może wejść, kto chce, jedni plądrują (plądrowali) niezabezpieczone budynki, inni szukają miejsca do zabawy, noclegu lub zwyczajnie chcą zobaczyć, co zostało z basenu, na którym jeszcze niedawno spędzali z rodzinami wakacje. Czy musi wydarzyć się tragedia, jak przed laty na żagańskiej papierni, by władze miasta podjęły czynności zabezpieczające!? Niecka basenu pływackiego pod wieżą ma ok. 5m głębokości! Upadek z takiej wysokości na betonowe dno basenu, to niemal pewna śmierć lub trwałe kalectwo. Dokładając wysokość niezabezpieczonej wieży, to już 10m. Gdzie są władze, gdzie są służby i kto odpowiada za ten stan rzeczy? Jeden z kandydatów na burmistrza chwali się kosmiczną wizualizacją nowego kąpieliska, która nie ma nic wspólnego z tym miejscem, ale jednocześnie, jako obecny włodarz nie potrafi wydać prostej decyzji o zabezpieczeniu obiektu. Pewnie usłyszymy to nie miasto, to Spółka Arena, ale czy nie jest ona spółką założoną w 2020 roku przez Gminę Żagań, która jest jej głównym udziałowcem?