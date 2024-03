Coraz bliżej do budowy szybkiej kolei w Lubuskim Trójmieście. Najmłodszy bachusik Trójmiastus gotowy do drogi Jacek Katarzyński Eliza Gniewek-Juszczak

Bachusik Trójmiastus to najmłodszy przedstawiciel licznej rodzinki, która zdobi nie tylko Zieloną Górę. Jego imię to nawiązanie do Lubuskiego Trójmiasta, które rozpoczyna kolejny etap funkcjonowania i będzie starać się o wsparcie planowanych inwestycji. Odsłonięcie figurki to okazja to przedstawienia wyzwań, jakie chce realizować stowarzyszenie Lubuskie Trójmiasto.