Derby trzymały w napięciu. Lechia Zielona Góra i Odra Bytom Odrzański podzieliły się punktami

– Na pewno Lechia weszła lepiej w mecz, od samego początku miała inicjatywę i trochę nas zepchnęła do obrony. Natomiast od momentu, kiedy strzelili bramkę, to my przejęliśmy inicjatywę i tak samo to w drugiej połowie wyglądało. Moim zdaniem, druga połowa była bardziej na naszą korzyść, bo częściej byliśmy, może nie tyle w polu karnym, ale mieliśmy inicjatywę, byliśmy z piłką na połowie przeciwnika – mówił po spotkaniu sternik Odry, Maciej Górecki. – Po strzelonej bramce, my zgubiliśmy z kolei inicjatywę, ale to naturalna sprawa. Jeżeli jest taki mecz jak dzisiaj, gdzie dużo zależy od walki, zaangażowania, ambicji zawodników, to ta mentalność w pewnym momencie jak prowadzisz już trochę inaczej pracuje. Też w sumie niepotrzebnie kazałem w jednej sytuacji pójść niżej do średniego pressu i po kilku chwilach padła ta bramka z karnego. Z jednym trenerem pisałem przed meczem i on powiedział, że będzie fajny mecz i 2:2, więc gratulacje trenerze Hubercie za przewidywanie. Trzeba będzie następnym razem się wybrać do bukmachera… oczywiście nie III liga, wyższe ligi będziemy obstawiać – zakończył z uśmiechem szkoleniowiec bytomskiej drużyny.