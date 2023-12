Deszcz obnaża fuszerkę na deptaku w Gorzowie. Będą poprawki na Hawelańskiej

Aktualnie trwa przebudowa Hawelańskiej. Roboty obejmują odcinek pomiędzy ul. Sikorskiego a Studnią Czarownic. Zaczęły się one siedem miesięcy temu, w drugiej połowie maja. Wcześniejsze płyty chodnikowe zostały tu zastąpione kostką kamienną, która nawiązuje do tej, jaką wyłożony jest deptak Sikorskiego.

Kostka nie jest równa

Kostka ułożona jest już na 80-90 proc. długości deptaka. Do perfekcji wykonania jednak brakuje.

To, że nie jest ułożona idealnie, rzuciło się nam w oczy na początku grudnia po jednym z opadów deszczu. Mokra kostka lepiej odbija wieczorne światło lamp, więc już wtedy dostrzegliśmy, że nie odbija się ono regularnie. Już wtedy podejrzewaliśmy, iż może to świadczyć o tym, że kostka nie jest ułożona równo.

W tym tygodniu opady są bardziej intensywniejsze. W czwartkowe przedpołudnie 21 grudnia specjalnie wybraliśmy się więc na przebudowywany deptak, by przyjrzeć się wykonywanej pracy. Co zobaczyliśmy?