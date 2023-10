Gorzów. Urzędnicy o konstrukcjach na Hawelańskiej: - To nie donice, to osłony

Trwa modernizacja ul. Hawelańskiej. W jej trakcie układana jest nowa nawierzchnia z kostki cięto-łupanej. Powstają też konstrukcje na rabaty, w których mają zostać posadzone drzewa. Takich rabat na ul. Hawelańskiej będzie siedem. Mają zostać w nich posadzone głogi pośrednie. Gdy jednak zaczęły powstawać pierwsze rabaty, spotkały się one z krytyką części mieszkańców.

- Co my mamy z tymi betonowymi donicami w mieście? Rabat był? To już normalnie nie można zrobić pasa zieleni w chodniku i nasadzeń drzew, tylko wszędzie te betonowe skrzynki? – pisała po naszym materiale o rabatach pani Joanna.

- To jest szyb do zjazdu w podziemia miasta – ironizował pan Andrzej.

- Na tak skromnym placu tak wielkie donice są zbyteczne. Beton, beton, betonem pogania – pisała z kolei pani Bogusława.

Kamienne konstrukcje od początku wzbudzają zainteresowanie mieszkańców. Jarosław Miłkowski

Do ocen części mieszkańców w czwartek 19 października odnieśli się urzędnicy.

- To nie są donice, tylko osłony na drzewa – mówi Wiesław Ciepiela, rzecznik Urzędu Miasta w Gorzowie. - Osłony będą też zabezpieczały drzewa przed uszkodzeniem np. wjechaniem w nie hulajnogą czy rowerem, To ważne, szczególnie na początku ich wzrostu. Przy osłonach będą postawione ławki dla odpoczynku spacerowiczów. Powinno to dobrze wpłynąć na estetykę tego miejsca – dodaje rzecznik miasta.