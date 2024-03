Dramatyczny pożar w miejscowości Bobrzany w powiecie żagańskim. Rodzina straciła dach nad głową

Było po godzinie 2 w nocy, gdy do strażaków doszło zgłoszenie o pożarze domu w miejscowości Bobrzany w powiecie żagańskim. Pożar był bardzo groźny, objął cały dach budynku. Na miejsce wysłano ostatecznie aż 14 zastępów straży pożarnej. Z ogniem walczyły zarówno zawodowcy, jak i ochotnicy.

Stracili dach nad głową

Walka z ogniem trwała kilka godzin. Na miejscu panowała wysoka temperatura i duże zadymienie. Strażacy używali aparatów tlenowych, aby skutecznie walczyć w płomieniami. Szczęściem w nieszczęściu jest fakt, że wszyscy domownicy opuścili płonący budynek. Nikt nie doznał obrażeń. Nie zmienia to jednak faktu, że mieszkańcy zostali postawieni w dramatycznej sytuacji. Dzień przed świętami stracili dach nad głową. To, co nie zostało strawione przez ogień, zalała woda.