Droga między Kłodawą a Wojcieszycami w remoncie. Niebawem koszmar kierowców się skończy

Zniszczona i dziurawa droga powiatowa to prawdziwa zmora kierowców. Od dawna wymagała remontu. Jakby tego było mało, to mocno sfatygowanej nawierzchni nie oszczędziła również tegoroczna zima. Na niektórych odcinkach nie pomagała nawet jazda slalomem, bo kiedy samochody próbowały omijać jedną dziurę, od razu wpadały w kolejną. Było też niebezpiecznie, bo zdarzało się, że kierowcy musieli zjeżdżać na przeciwległy pas ruchu stwarzając ogromne zagrożenie. Ale jeszcze w tym roku droga będzie jak nowa.

Pogoda sprzyja, a więc rozpoczął się remont nawierzchni między Kłodawą a Wojcieszycami. Na początek został sfrezowany ponad półtorakilometrowy odcinek drogi powiatowej. W kolejnym etapie wykonawca zajmie się wymianą nawierzchni na odcinku od Wojcieszyc do skrzyżowania z DK22. Apelujemy do kierowców o zachowanie ostrożności oraz stosowanie się do znaków i sygnalizacji świetlnej - informuje gmina Kłodawa.