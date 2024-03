Prasówka 30.03.2024. Zobacz zestawienie najważniejszych informacji z wczoraj z naszego województwa

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 29.03. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Gdzie występują utrudnienia w ruchu w woj. lubuskim? Stan na 30.03.2024”?

Prasówka 30.03: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Gdzie występują utrudnienia w ruchu w woj. lubuskim? Stan na 30.03.2024 Które drogi w województwie lubuskim 30.03.2024 nie są przejezdne? Roboty drogowe: droga 29, m. Osiecznica (46. km na odc. 0,1 km) Przebudowa drogi polegająca na budowie azylu na przejściu dla pieszych w km 46+500 wraz z budową oświetlenia dedykowanego - ETAP I.

📢 Wyłączenia prądu w lubuskim. Gdzie 30.03 są planowane wyłączenia prądu, a gdzie awarie? Gdzie planowane są wyłączenia prądu w lubuskim (30.03)? Warto wiedzieć, kiedy może to nastąpić w twojej okolicy. Przyczyną wyłączenia prądu są najczęściej remonty, budowy lub modernizacje sieci. Dobrze jest przygotować się na tego typu sytuacjew lubuskim. Przedstawiamy spis miejsc, gdzie planowane są wyłączenia prądu w lubuskim Brak prądu może być denerwującym zjawiskiem, dlatego warto znaleźć sobie zajęcie na ten czas, które nie wymaga użycia energii elektrycznej.

📢 Kolejki NFZ w woj. lubuskim do ortopedy. Dane na 30.03.2024. Ile trzeba czekać na termin? W jaki sposób sprawdzić, jak długie są kolejki NFZ do ortopedy w woj. lubuskim? Przedstawiamy zestawienie określonych miejsc, gdzie na 30.03.2024 przyjmują lekarze. Warto również zwracać uwagę na możliwość wizyty na NFZ w szpitalach i innych placówkach medycznych, gdzie czas oczekiwania może być krótszy. Kolejki NFZ w województwie lubuskim do ortopedy potrafią być jednak bardzo długie. Sprawdź, gdzie czas oczekiwania na wizytę do lekarza specjalisty na NFZ jest najkrótszy, aby długo nie czekać w kolejce.

Prasówka 30.03: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Kolejki NFZ w woj. lubuskim do kardiologa. Dane na 30.03.2024. Ile trzeba czekać na termin? Chcesz dowiedzieć się, jaki jest najbliższy termin do kardiologa na NFZ w województwie lubuskim? Kolejki NFZ do lekarzypotrafią być bardzo długie. Można też zwracać uwagę na dostępne wizyty na NFZ w szpitalu lub innej placówce medycznej, gdzie kolejki NFZ są często krótsze i szybciej można się dostać do specjalisty. Ile czasu (stan na 30.03.2024) trzeba czekać w kolejce do kardiologa na NFZ w województwie lubuskim? Sprawdź nasze zestawienie, z którego dowiesz się, gdzielekarz przyjmuje na NFZ w najbliższym możliwym terminie w Twoim województwie.

📢 Terminy NFZ na kolonoskopię w woj. lubuskim. Stan na 30.03.2024 Jak sprawdzić, jak długie są kolejki NFZ na kolonoskopię w województwie lubuskim? Przedstawiamy zestawienie miejsc, dzięki któremu dowiesz się, gdzie dostaniesz się na kolonoskopię na NFZ w swojej okolicy w najbliższym możliwym terminie (stan na 30.03.2024). W ten sposób będziesz wiedzieć, gdzie kolejka jest krótsza. 📢 Droga Krzyżowa w Gorzowie. Tylu ludzi nie szło w niej od lat! | ZDJĘCIA W wielkopiątkowy wieczór 29 marca ulicami Gorzowa przeszła tradycyjna Droga Krzyżowa. Wierni pokonali trasę od katedry do parku Siemiradzkiego. W nabożeństwie uczestniczyła spora grupa wiernych. 📢 Tak żyje i mieszka Dagmara Kaźmierska, tańcząca Królowa Życia, która szuka męża. Zobacz ZDJĘCIA Jak żyje Dagmara Kaźmierska? To z pewnością interesuje wszystkich tych, którzy śledzą telewizyjne reality show. Okazuje się bowiem, że pani Dagmara i jej poczynania są bardzo interesujące dla telewidzów. Celebrytka niedawno wystąpiła w programie "Dancing with the Stars. Taniec z Gwiazdami". Zobacz, jak żyje Dagmara Kaźmierska.

📢 Jubileusz 50-lecia SP-3 w Sulechowie i odsłonięcie kolejnego Suleszka. Emocji nie brakowało Cóż to była za uroczystość, na której zgromadziło się wielu mieszkańców regionu. Nic dziwnego pół wieku działalności Szkoły Podstawowej nr 3 to wspomnienia tych, którzy tu się uczyli, pracowali i osiągali sukcesy dydaktyczne, sportowe, artystyczne. Z okazji jubileuszu odsłonięto też Suleszka z... tarczą. 📢 Co włożyć do koszyczka ze święconką? Poznaj symbolikę pokarmów w Wielką Sobotę. Wielkanocny koszyczek – tego nie może zabraknąć Święconka (w niektórych miejscach Polski nazywana święcone) to pokarmy, które w Wielką Sobotę zanosimy w koszyczku wielkanocnym do kościoła. Święcenie pokarmów odbywa się dzień przed Zmartwychwstaniem Pana Jezusa. Święconki nie wolno podjadać ani wyjmować z koszyczka przed wielkanocnym śniadaniem. Od pokarmów tych rozpoczynamy pierwszy niedzielny posiłek. Tradycja ta jest mocno zakorzeniona w naszej kulturze, dlatego warto wiedzieć, co symbolizują: baranek, jajka, sól i pieprz oraz chleb – nieodłączne elementy święconki.

📢 Piłkarze Warty Gorzów wreszcie wygrali. Czy uratowali posadę swojemu trenerowi? I czy dojdzie do fuzji ze Stilonem? W Wielki Piątek (29 marca) piłkarze Warty Gorzów podejmowali w trzecioligowym meczu Gwarka Tarnowskie Góry i… wreszcie wygrali! Czy pierwsze zdobyte wiosną punkty uratują posadę trenera bordowo-granatowych Mateusza Konefała? 📢 Zamiokulkas - trik na wypuszczanie nowych liści. Wsyp to do doniczki, a zamiokulkas odżyje [30.03.2024] Zadbany zamiokulkas jest wspaniałą ozdobą pokoju. Zdarza się jednak, że zamiokulkas marnieje, liście żółkną lub brązowieją i odpadają, a roślina nie wypuszcza nowych. Zdrowy zamiokulkas ma piękne, błyszczące, mięsiste liście w kolorze głębokiej zieleni. Jeśli twój zamiokulkas wygląda źle, dodaj ten prosty, ale skuteczny nawóz do doniczki. Zobacz przepis na nawóz do zamiokulkasa. 📢 Osoby z tymi schorzeniami nie powinny jeść rzodkiewki. W tych przypadkach lepiej jej nie jeść [30.03.2024] Rzodkiewka to warzywo, które zyskuje popularność na wiosnę, a najchętniej sięgamy po nie latem. Choć rzodkiewka dostępna jest przez cały rok najlepsze polskie odmiany zjemy wiosna i latem. To jeden z najpopularniejszych dodatków do kanapek obok pomidora i ogórka. Rzodkiewka ma znacznie więcej zastosowań w diecie. Niestety nie każdy powinien ją jeść. Dla kogo rzodkiewka może okazać się szkodliwa? Sprawdzamy.

📢 Kawa z kurkumą - takie są skutki picia tego napoju. To dzieje się z organizmem, gdy pijesz kawę z kurkumą [30.03.2024] Kawa to bardzo popularny napój. Wiele osób właśnie od wypicia kawy zaczyna swój dzień. Mocne espresso, aromatyczne americano czy mleczne cappuccino - kawowy napój pobudza i dodaje energii. Kawę można przyrządzić na wiele sposobów. Jedni wolą kawę po turecku, inni z ekspresu. Jeden ze sposobów na przyrządzenie tego smacznego napoju to kawa z dodatkiem kurkumy. Co się dzieje z organizmem, gdy wypijemy kawę z kurkumą? Zobacz, jakie zalety i właściwości zdrowotne dla organizmu ma kawa z kurkumą.

📢 „Piter” Pawlicki zadebiutował w Falubazie. Zielonogórzanie wygrali mecz sparingowy Żużlowcy NovyHotel Falubazu Zielona Góra, w meczu sparingowym, pokonali I-ligową Arged Malesę Ostrów Wlkp. 49:41. Po raz pierwszy w zespole zielonogórskim ścigał się Piotr Pawlicki.

📢 Babciowe 2024 - to nawet 1500 zł dla rodzin z dziećmi. Takie będą zasady przyznawania Babciowe to nowa forma wsparcia dla rodzin z dziećmi, nad którym obecnie pracuje rząd. W ramach nowego świadczenia można uzyskać nawet 1500 zł. Kwota, jaką otrzyma rodzina, będzie zależała od formy opieki nad dzieckiem - czy dzieckiem będzie się opiekować niania, członek rodziny czy placówka opiekuńcza (żłobek). Przewidziano nawet opcję, gdy rodzic jednak zdecyduje się zostać z dzieckiem w domu. Zobacz zasady przyznawania nowego świadczenia i jakie pieniądze można dostać w ramach babciowego.

📢 Oto mama Roksany Węgiel. Wygląda jak bogini ZDJĘCIA. Kim jest Edyta Węgiel? Ładniejsza od córki? 28.03.2024 Kariera Roksany Węgiel cały czas się rozwija w zawrotnym tempie. Na szczęście śliczna młoda piosenkarka może liczyć na wsparcie swoich najbliższych, w tym mamy Edyty. Zobacz, jak wygląda piękna mama Roksany Węgiel... Prawie jak siostry!

📢 Zabójcze dla wątroby. Odstaw to, a wkrótce poczujesz się lepiej. Hepatolog poleca najlepsze produkty do jedzenia na regenerację wątroby Problemy z wątrobą? Objawy to niestrawność i uczucie przepełnienia. Narząd obciążony przez nadmiar jedzenia, w tym tłuszczu i alkoholu, leki i wszechobecne zanieczyszczenia może dawać o sobie znać. Jak ulżyć wątrobie? Przede wszystkim odstawić produkty, które wskazuje hepatolog. Zobacz też, co specjalista chorób wątroby poleca do jedzenia. 📢 Noworodek, który trafił do szpitala w Gorzowie jest w ciężkim stanie. Rodzice z zarzutami! W miniony wtorek (26 marca) nad ranem do gorzowskiego szpitala trafił dwudziestodwudniowy noworodek w bardzo złym stanie. Dziecko z objawami osłabienia zostało poddane dokładnej diagnostyce. Choć nie miało żadnych zewnętrznych śladów, to przeprowadzone badania wykazały poważne obrażenia wewnętrzne. 📢 Wędkarze już czują wiosnę. Jakie ryby można łowić w kwietniu? O sandaczu i szczupaku zapomnij, trwa okres ochronny Czy w 2024 roku wędkarzy czekają zmiany? Na ten moment muszą oni liczyć się z przepisami zeszłorocznego rozporządzenia o zasadach ochrony i amatorskiego połowu ryb w powierzchniowych wodach śródlądowych. Określają one m.in. jakich ryb nie wolno łowić w poszczególnych okresach. Na co więc nie zasadzimy się w kwietniu?

📢 Rozliczamy radnych Gorzowa. Kto był na wszystkich sesjach, a kto opuszczał obrady? Przewodniczący gorzowskiej rady miasta Jan Kaczanowski to jedyny radny, który nie opuścił żadnej z 75 sesji kończącej się właśnie kadencji rady miasta. Rekordzista nie był sesji aż 28 razy!

📢 Pierwszy parking na terenie szpitala w Zielonej Gór już otwarty. Czekamy na kolejne. I na tężnię, siłownie, ogród ziół, pole sensoryczne... Trwa przebudowa układu komunikacyjnego na terenie szpitala. Inwestycja jest prowadzona etapami, by pacjenci mogli dotrzeć do budynków. W czwartek zakończono pierwszą część i udostępniono parking na 250 miejsc, za dwa miesiące gotowy ma być kolejny parking na 200 miejsc. 📢 Cykl muzyczny "Miesiąc Kobiet" zakończył się mocnym wielkanocnym akcentem. Zabrzmiało słynne "Stabat Mater" Karola Szymanowskiego Tegoroczny cykl muzyczny "Miesiąc Kobiet" zakończył się w Wielki Czwartek, mocnym akcentem nawiązującym do Świąt Zmartwychwstania Pańskiego. Zabrzmiały dwa dzieła Ryszarda Wagnera, fragment symfonii Gustawa Mahlera i "Stabat Mater" - Karola Szymanowskiego.

📢 Przedsmak lata na święta? Pogoda w Wielkanoc zaskoczy! Jak będzie w Lubuskiem? Tegoroczne święta wielkanocne zapowiadają się wyjątkowo ciepło. Temperatura w wielu miejscach przekroczy dwadzieścia stopni. Nie zabraknie słońca, ale mogą również pojawić się pierwsze wiosenne burze. Jaka pogoda będzie w Lubuskiem? 📢 Droga Krzyżowa w Gorzowie przejdzie nową trasą! W piątkowy wieczór 29 marca ulicami centrum Gorzowa przejdzie Droga Krzyżowa. W czasie nabożeństwa możliwe będą chwilowe opóźnienia w kursowaniu autobusów i tramwajów. 📢 Bus wypadł z drogi i uderzył w drzewo. Poważny wypadek na drodze w kierunku Świecka W czwartek późnym wieczorem doszło do niebezpiecznego zdarzenia drogowego. Na krajowej "dziewięćdziesiątce dwójce" w miejscowości Poźrzadło w powiecie świebodzińskim kierowca busa stracił panowanie nad pojazdem i uderzył w przydrożne drzewo. Na miejscu szybko pojawiły się zastępy straży pożarnej oraz policja i karetka pogotowia. Kierowca z obrażeniami trafił do szpitala.

📢 Zielona Góra. W lany poniedziałek ulicami miasta przejedzie Wiosenna Masa Krytyczna. Aktywne święta dla miłośników dwóch kółek. |TRASA| Wiosną do życia budzi się nie tylko przyroda. Wiosną na ulice wyjeżdżają także rowerzyści! Już niedługo w Zielonej Górze odbędzie się kolejna edycja Masy Krytycznej. Te rowerowe imprezy zawsze przyciągają setki fanów dwóch kółek. Tegoroczna — wiosenna edycja wystartuje już w lany poniedziałek. Sprawdź szczegóły! 📢 Trzy samochody zderzyły się koło Nowogrodu Bobrzańskiego. Cztery osoby trafiły do szpitala Do poważnego zdarzenia drogowego doszło w piątek rano na trasie między Żarami a Nowogrodem Bobrzańskim. Na wysokości miejscowości Białowice zderzyły się trzy samochody osobowe. Cztery osoby trafiły do szpitala. Na miejscu są spore utrudnienia w ruchu. 📢 W piątek, po godzinie 17 trudno zaparkować pod dworcem PKP w Zielonej Górze. Czytelnik proponuje rozwiązanie Zielonogórzanin proponuje, jak rozwiązać problem zapchanych parkingów pod dworcem PKP w weekend. Liczy się jednak z reakcjami w stylu "prawo nam na to nie pozwala". - No cóż, odbiorę to jako wymówkę i ucieczkę od skutecznego rozwiązania problemu. A problem bezdyskusyjnie jest! - podkreśla.

📢 Stal Gorzów mówi: "Pokaż Niemcom żużel". Klub podpisał ważne umowy Tuż przed startem nowego sezonu żużlowego Stal Gorzów podpisała dwie umowy ze stowarzyszeniami przedsiębiorców z Brandenburgii. Mają one zachęcić Niemców do sponsorowania klubu oraz współpracy z polskimi firmami. 📢 Wybory 2024 w Międzyrzeczu. Pięcioro kandydatów na burmistrza. Na kogo zagłosujecie? Dwie kandydatki i trzech kandydatów - tyle osób powalczy o fotel burmistrza w Międzyrzeczu. Zobaczcie, kto chce rządzić naszym miastem!

📢 Oddział kardiochirurgii w szpitalu w Gorzowie już na początku lata? Mam nadzieję, że przełom czerwca i lipca 2024 to ten moment, w którym zaczniemy świadczyć procedury kardiochirurgiczne – mówi Jerzy Ostrouch, prezes szpitala wojewódzkiego w Gorzowie. 📢 Czy Twój kot Cię kocha? Po czym to poznać? Oto 10 dowodów na kocią miłość 29.03.2024 Koty, podobnie jak ludzie, mają bardzo różne charaktery. Niektóre kochają być przytulane, a inne wolą zawsze zachować odległość od swoich opiekunów. Nie oznacza to, że Twój przyjaciel Cię nie kocha. Najważniejsze, abyś nauczył się odczytywać uczucia Twojego futrzaka. Oto 10 dowodów, że Twój kot Cię kocha!

📢 Zabrał córkę, by uczyć ją jeździć autem. Zabił dziecko i siebie. Są informacje z prokuratury w sprawie tragedii z okolicy Wschowy | WIDEO Po blisko roku od tragicznej śmierci ojca i córki z okolicy w Wschowy Prokuratura Okręgowa poinformowała o umorzeniu postępowania. Dopiero teraz ujawniono więcej szczegółów. Wyjaśniła się też sprawa noża znalezionego niedaleko samochodu. 📢 Najlepsze MEMY o zwierzętach. Słodkie, zabawne, radosne psy, koty i inne. Uśmiejesz się do łez 29.03.2024 Najlepsze MEMY ze zwierzętami rozbawią każdego! Doskonale wiedzą o tym nie tylko właściciele psów czy kotów, ale wiele osób, które uwielbiają również inne zwierzęta. Te ubarwiają nasz świat, dodają naszemu otoczeniu kolorytu, niekiedy magii i odrobiny słodkości, gdy na nie patrzymy. Jak zwierzęta widzą Internauci? Zobaczcie najlepsze MEMY o zwierzętach! Z pewnością uśmiejecie się do łez!

📢 Najlepsze memy o mężach. Uśmiejesz się! Z jakich cech mężów śmieją się Internauci? Zobacz te memy 29.03.2024 Mężowie potrafią być kochani. Potrafią być też denerwujący. No i - przede wszystkim dla Internautów - mężowie potrafią być bardzo śmieszni. Stąd też są częstymi obiektami obrazkowych żartów, czyli memów. Z czego najczęściej śmieją się twórcy memów biorąc na warsztat statystycznego męża? Sprawdźcie koniecznie w naszej fotogalerii.

📢 Osoby o tych imionach mają trudny charakter. Często są wredne i aroganckie. Jesteś na liście? Sprawdź! 29.03.2024 Osoby o tych imionach uważane są za aroganckie i wredne. Oto lista osób, które uchodzą za posiadaczy trudnego charakteru. To jakie imię nosimy, może determinować nasz charakter i osobowość. Mowa o cechach pozytywnych, jak i negatywnych. Dawniej wierzono, że imiona mają magiczną moc i determinują nasze cechy. Sprawdź, czy jesteś na liście.

📢 W Żaganiu kończy się opóźniona o 2 lata budowa przedszkola. Koszty przedsięwzięcia w tym czasie wzrosły o 3 mln zł... Nowe przedszkole przy ul. Żarskiej w Żaganiu miało być oddane do użytku jeszcze w 2022 roku. Budowa trwa do dzisiaj. Czy jest szansa na to, że placówka ruszy jeszcze w 2024 roku? Miasto twierdzi, że trwają ostatnie prace i tym razem falstartu już nie będzie. To największa inwestycja od lat, a jej koszty wzrosły z planowanych początkowo 10 mln zł, do ponad 13 mln zł. Dofinansowanie w wysokości 4 mln Żagań dostał z tarczy rządowej, zaś 12,6 mln zł na renowację basenu w parku, wraz z otoczeniem z Polskiego Ładu. Niestety, basen nadal popada w ruinę i tam nie widać tam żadnych prac.

📢 Zła wiadomość dla śpiochów! W święta zmieniamy czas z zimowego na letni. Pośpimy krócej W najbliższy weekend zmieniamy czas z zimowego na letni. W nocy z soboty na niedzielę przestawiamy zegarki o godzinę do przodu. To oznacza, że śpimy godzinę krócej, ale jest też bardziej optymistyczna wiadomość. Dzięki zmianie czasu zyskamy dłuższy dzień.

📢 Kolejny wypadek na skrzyżowaniu ul. Gorzowskiej i Północnej w Kostrzynie. Zderzyło się kilka samochodów! Do groźnego wypadku doszło na feralnym skrzyżowaniu ul. Gorzowskiej, Północnej i Witnickiej na wjeździe do Kostrzyna nad Odrą. W zderzeniu brało udział kilka pojazdów. 📢 Kolejny sparing żużlowców Falubazu. Do Zielonej Góry jedzie rywal z I ligi W piątek 29 marca żużlowcy NovyHotel Falubazu Zielona Góra rozegrają kolejny mecz sparingowy. Na własnym torze zmierzą się z I-ligową Arged Malesą Ostrów Wlkp. Początek ścigania o godz. 17.00.

📢 Zapadł wyrok w sprawie nielegalnego składowiska odpadów w Lubnie. Wybuchł tam wielki pożar! Jest finał sprawy nielegalnego składowiska odpadów w Lubnie w gminie Lubiszyn. Właściciel terenu został skazany na ponad dwa lata bezwzględnego pozbawienia wolności. Na posesji, gdzie były zmagazynowane opony oraz wyposażenie samochodowe, wybuchł ogromny pożar! 📢 Remis Lechii Zielona Góra na trudnym terenie we Wrocławiu W czwartek 28 marca Lechia Zielona Góra awansem rozegrała mecz 23. kolejki III ligi. Podopieczni trenera Andrzeja Sawickiego na wyjeździe podzielili się punktami ze Ślęzą Wrocław. 📢 W Żaganiu ludzie znaleźli ciekawy przedmiot na budowie nowej galerii handlowej przy ul. Armii Krajowej! Co to jest? Wiadomość o ciekawym znalezisku na terenie budowy nowej galerii handlowej przy ul. Armii Krajowej w Żaganiu otrzymaliśmy we wtorek 26 marca 2024 po południu. Zaalarmował na Czytelnik, który znalazł coś w wykopie, na terenie budowy galerii. - Wydaje mi się, że to jakiś wóz - stwierdził.

📢 Wojewódzki konkurs gastronomiczny. Dania z ryb z lubuskich jezior. Kto wygrał te kulinarne zmagania? Na podium w wojewódzkim konkursie kulinarnym stanęły reprezentacje szkół z Zielonej Góry, Świebodzina i Szprotawy. Zmagania odbyły się pod hasłem ryby z lubuskich. Wzięło w nich udział 9 drużyn.

📢 Nadodrzański Oddział Straży Granicznej promował się w Zielonej Górze, Gubinie i Krośnie Odrzańskim W ostatnich tygodniach funkcjonariusze Nadodrzańskiego Oddziału Straży Granicznej brali udział w różnych wydarzeniach, podczas których promowali formację i zachęcali do pracy w straży granicznej. Odwiedzili m.in. Zieloną Górę, Krosno Odrzańskie i Gubin. 📢 Błędy przy robieniu sałatki jarzynowej - Magda Gessler tego nigdy nie dodaje! Przez to sałatka traci tradycyjny smak Sałatka jarzynowa to królowa wśród sałatek. Ta tradycyjna sałatka jest uwielbiana w Polsce. Wiele osób nie wyobraża sobie świąt i rodzinnych uroczystości bez sałatki jarzynowej. Przepisów na sałatkę jarzynową jest mnóstwo. I chociaż łatwo ją przygotować, często popełniamy błędy, przez które sałatka jarzynowa traci swój tradycyjny smak. Kilka trików na sałatkę jarzynową podpowiada również Magda Gessler. Oto lista błędów, które najczęściej popełniamy, robiąc sałatkę jarzynową.

📢 Tak wygląda nowa siedziba TVP3 w Gorzowie! Kiedy zaczną z niej nadawać? Dwa studia w budynku, a do tego trzecie studio na dachu. Tak prezentuje się nowa siedziba gorzowskiego oddziału Telewizji Polskiej. Na pierwsze programy nadawane z ul. Piłsudskiego trzeba będzie jednak jeszcze poczekać. 📢 Ktoś niszczy plakaty wyborcze w Zielonej Górze. Co za to grozi? Wybory samorządowe zbliżają się wielkimi krokami. Odbędą się już 7 kwietnia. Od tygodni miasto „zdobią” plakaty wyborcze. I tak jak o ich wyglądzie w przestrzeni publicznej można dyskutować, to jako część kampanii wyborczej znajdują się "pod ochroną", a wszelkie wymierzone w nie akty wandalizmu są karalne. W Zielonej Górze ktoś jednak postanowił jeden z nich zniszczyć. I grożą za to surowe konsekwencje.

📢 W Iłowej wpadł kierowca z siedmioma zakazami! Policjanci z żagańskiej "drogówki" zatrzymali kierującego Audi, który nie zastosował się do zakazu sądowego i kierował pojazdem, posiadając aż siedem dożywotnich zakazów kierowania wszelkimi pojazdami mechanicznymi. 32-letni mieszkaniec Żar za popełnione przestępstwo ponownie stanie przed sądem. Za złamanie sądowego zakazu grozi mu kara do 5 lat pozbawienia wolności.

📢 Szukanie zajączka i malowanie wielkiego zwierzaka! To już przedświąteczna tradycja w mieście. Ale się działo na deptaku! Ale gwarno i kolorowo było na zielonogórskim deptaku w czwartek, 28 marca. A to za sprawą szukania zająca oraz malowania wielkiego zwierzaka przez przedszkolaki. Dzięki temu można było poczuć już świąteczną atmosferę. 📢 Szczątki 10 żołnierzy niemieckich odnaleziono w zbiorowej mogile w Goruńsku (gm. Bledzew). Zginęli w 1945 r. Stowarzyszenie Pomost po raz kolejny w Lubuskiem. Tym razem archeolodzy i historycy odwiedzili miejscowość Goruńsko w gminie Bledzew. W zbiorowej mogile odnaleziono szczątki dziesięciu żołnierzy niemieckich. Wszyscy polegli w 1945 r. 📢 Tak ubiera się Patrycja Markowska. Piosenkarka ostatnio lubi nas zaskakiwać Patrycja Markowska to polska piosenkarka, córka Grzegorza Markowskiego, wokalisty Perfectu. Jej hity nuciła i nuci cała Polska. Bo któż nie zna takich piosenek, jak "Gdy gasną światła", "Świat się pomylił" czy "Ocean". Patrycja Markowska sporą wagę przykłada do tego jak się ubiera. Ma swój własny, rozpoznawalny styl. Zobaczcie, jak ubiera się Patrycja Markowska!

📢 Stu kilkudziesięciu księży w katedrze w Gorzowie! Kto w tym roku obchodzi jubileusz kapłaństwa? W czwartek 28 marca do katedry w Gorzowie zjechali księża z całej diecezji. Dla kilkunastu z nich przedpołudniowa Msza Krzyżma była okazją do obchodzenia jubileuszy kapłańskich.

📢 20-latka zakończyła swój "drift" na cmentarzu. Nie zapanowała nad mocą opla i staranowała bramę nekropolii Prawo jazdy miała zaledwie 20 dni, ale już poczuła przypływ lekkomyślności. Nieodpowiedzialna 20-latka oplem próbowała driftować, czyli wprowadzić i utrzymać samochód w kontrolowanym poślizgu. Swoje bzdurne popisy zakończyła się na cmentarzu, a cała historia jest wręcz kuriozalna! 📢 Niemowlę w ciężkim stanie trafiło do szpitala w Gorzowie. Dziecko zostało pobite? Dramat rozegrał się w miniony wtorek. Do gorzowskiego szpitala trafił noworodek w bardzo złym stanie. Dziecko miało obrażenia wewnętrzne, a lekarze podejrzewali, że mogło zostać pobite. Lecznica natychmiast zawiadomiła policję.

📢 Poważny wypadek w Międzyrzeczu. Mężczyzna spadł z kilkunastu metrów. Jest w ciężkim stanie Do bardzo groźnego wypadku doszło w czwartek, 28 marca w Międzyrzeczu. Mężczyzna spadł z wysokości kilkunastu metrów. Na miejsce wysłano śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego. Ranny jest w ciężkim stanie. 📢 Jest nowy zarzut dla ojca malutkiego Wojtusia ze Świebodzina | WIDEO Ta tragedia na początku marca wstrząsnęła nie tylko mieszkańcami Świebodzina. Nieżywego siedmiomiesięcznego Wojtusia znalazła jego babcia. To był 7 marca. Dzieckiem miał opiekować się konkubent matki i ojciec dwójki dzieci. Został aresztowany. Prokuratura zmieniła mu zarzut. 📢 Te letnie kwiaty posiej już w kwietniu. Zobacz, co można już posiać do gruntu w ogrodzie, a z czego zrobić sadzonki W kwietniu coraz więcej roślin można siać do gruntu. Należą do nich popularne kwiaty, które latem ozdobią nasze ogrody. Niestety kwiecień to kapryśny miesiąc, jeśli chodzi o pogodę i wczesny siew bywa ryzykowny. Są jednak kwiaty, które są w miarę odporne na zimno, są też takie, z siewem których należy poczekać do końca miesiąca. Podpowiadamy, jakie kwiaty można posiać bezpośrednio do gruntu w kwietniu, a z jakich przygotować rozsadę.

📢 Koniec kostki na ulicy Legnickiej w Gubinie. Trwa wyczekiwany remont drogi Trwa wyczekiwany remont ulicy Legnickiej w Gubinie. Droga powiatowa od lat była dokuczliwa dla kierowców, ponieważ jej nawierzchnia składała się ze starej i nierównej kostki. Teraz wylewany jest tam asfalt. 📢 Strażacy z Kłodawy szykują prawdziwy lany poniedziałek. Nikomu nie ujdzie na sucho! W wielkanocny poniedziałek strażacy ochotnicy z Kłodawy będą polewać dachy domów. Taki zimny prysznic ma przynieść szczęście mieszkańcom i chronić ich mienie od pożaru. Druhowie zapowiadają, że woda będzie się lała pełnym strumieniem, a śmigus-dyngus nikomu nie ujdzie na sucho!

📢 Gorzów. Zmiany na Kosynierów Gdyńskich. Przebudowa wkracza w kolejny etap Zmieniła się organizacja ruchu na skrzyżowaniu między wodociągami a byłym placem cyrkowym. W końcu można wjechać w ul. Żwirową od strony ul. Słowiańskiej.

📢 Stal Gorzów goniła, goniła i dogoniła Unię Leszno. Jak wypadł jej pierwszy sparing? Żużlowcy Stali Gorzów mają już za sobą pierwszy w tym sezonie sparing. W środę 27 marca na stadionie im. Edwarda Jancarza ścigali się kontrolnie z Fogo Unią Leszno. Pokonali ją 45:44. 📢 Żużlowcy NovyHotel Falubazu Zielona Góra przegrali mecz sparingowy z I-ligowcem Żużlowcy NovyHotel Falubazu Zielona Góra w środę 27 marca rozegrali trzeci w tym sezonie mecz sparingowy. Przegrali na wyjeździe z I-ligową Arged Malesą Ostrów Wlkp. Rewanż w piątek 29 marca na zielonogórskim torze.

📢 W Małomicach 40 dębów poszło pod topór - skarży się Czytelnik Czytelnik z Małomic ma żal do Urzędu Miasta o wycinkę starych dębów przy ul. Pruszkowskiej, pod rozbudowę drogi. - Gmina mogła inaczej przeprowadzić inwestycję - mówi. - Można było poszerzyć drogę kosztem działek prywatnych właścicieli, a nie drzew, których bardzo szkoda.

📢 Radosław Maciejewicz: - Jeśli wejdziemy do pierwszej ligi, to w niej zagramy. Jesteśmy na to przygotowani! Agencja Inwestycyjna Stilon Gorzów jako jedyna lubuska drużyna awansowała do drugoligowego, siatkarskiego play offu. Czy gorzowian stać na zrobienie kolejnego kroku i skuteczne powalczenie o wejście do Tauron 1 Ligi? 📢 Kandydaci na wójtów, burmistrzów i prezydentów miast w Lubuskiem w wyborach samorządowych 2024 Wybory samorządowe odbędę się 7 kwietnia. Drugą turę zaplanowano na 21 kwietnia. Będziemy wybierać m.in. wójtów, burmistrzów i prezydentów miast. O te ważne stanowiska w 82 lubuskich gminach i miastach ubiegać się będzie 227 osób. Sprawdź, kto kandyduje w twoim okręgu. 📢 Wciąż nie odnaleziono zaginionej kobiety ze Słubic. Służby sprawdzają m.in. nadbrzeże i koryto rzeki. Wykorzystują specjalistyczny sprzęt Od poniedziałku, 25 marca, trwają intensywne poszukiwania zaginionej Irminy Syrek. 42-latka wyszła z domu w Słubicach i do chwili obecnej nie nawiązała kontaktu z najbliższymi. Wszystkie sygnały, które trafiają do policjantów są sprawdzane. Od początku zaginięcia w akcji poszukiwawczej biorą udział także funkcjonariusze innych służb i wykorzystywane są zaawansowane środki techniczne.

📢 Wybory na Uniwersytecie Zielonogórskim. Kto został rektorem największej lubuskiej uczelni? Jakie ma plany? Na Uniwersytecie Zielonogórskim odbyły się wybory rektora na kadencję 2024-2028. Kolegium Elektorów wybrało na tę funkcję prof. dr. hab. Wojciecha Strzyżewskiego. Będzie to jego druga kadencja.

📢 Kim jest żona Zbigniewa Ziobry? Poznaj ciekawe fakty z życia Patrycji Koteckiej-Ziobro Patrycja Kotecka-Ziobro to żona byłego ministra sprawiedliwości – Zbigniewa Ziobro. W przeszłości była dziennikarką, ale nie tylko. Co wiadomo o jej życiu i jak poznała swojego męża? 📢 Arkadiusz Milik i jego nowa dziewczyna - tak żyje polski piłkarz we Włoszech. Co stało się z jego byłą partnerką? ZDJĘCIA 27.03.2024 Arkadiusz Milik dzięki strzelonym 3 golom przeciwko włoskiemu Frosinone, znów znalazł się na ustach polskich kibiców. Zobacz co polski piłkarz robi poza boiskiem!

📢 Wypłacił zaległe pensje, czy nie wypłacił? List do mediów w sprawie kandydata na prezydenta Zielonej Góry Podczas konferencji, na której Włodzimierz Czarzasty prezentował kandydata Lewicy na prezydenta miasta Janusza Jasińskiego, doszło do zgrzytu. Głos zabrał jeden z byłych pracowników kandydata, dopytując o zaległe pensje. 📢 Wybory do sejmiku województwa lubuskiego 2024. Okręgi, kandydaci, zasady głosowania Wybory samorządowe odbędą się w niedzielę, 7 kwietnia. Polacy będą wybierać radnych gminnych, miejskich i powiatowych, wójtów, burmistrzów i prezydentów oraz swoich przedstawicieli do sejmiku wojewódzkiego. Sprawdź, kto kandyduje w twoim okręgu do sejmiku lubuskiego i ile mandatów jest do obsadzenia. 📢 Święcenie pokarmów 2024 w Zielonej Górze - lista i godziny święceń w kościołach Wielkanoc w 2024 roku wypada wcześnie, dlatego warto w porę rozpocząć przygotowania do świąt! A czym byłby świąteczny stół bez produktów wielkanocnego koszyczka? Zobacz harmonogram święcenia pokarmów wielkanocnych w zielonogórskich parafiach.

📢 Pod Żaganiem rozkręca się ogromny pracodawca. To zatrudnienie dla kilku tysięcy osób Firma Hermes Fulfilment z Konina Żagańskiego przygotowuje się do rozpoczęcia działalności. Uruchomienie centrum logistycznego rozpocznie się w lecie 2024 roku. Hermes jest firmą e-commerce, czyli szeroko pojętym handlem elektronicznym, za pośrednictwem sklepów internetowych.

📢 Dorota Szelągowska - tak wygląda w jej domu. Urządza wnętrza innym, a jak mieszka sama? Dorota Szelągowska, jako ceniona projektantka wnętrz, stanowi przykład dla wielu osób podczas aranżacji domów i mieszkań. A jak urządziła swoją przestrzeń? Gwiazda jakiś czas temu się przeprowadziła. Tak wygląda nowe mieszkanie Doroty Szelągowskiej. Oto jak urządziła się słynna prezenterka z TVN-u. 📢 Mroczne wnętrza i podziemia hotelu widmo przy S3. "To była egzekucja, zginął policjant" | ZDJĘCIA, FILM Sulechów, ciemna noc. Bmw, w którym znajduje się funkcjonariusz policji zostaje dwukrotnie ostrzelane. Ginie policjant. Wygląda to jak egzekucja z mafijnych filmów. "Przerażające i straszne" - komentują wówczas świadkowie tych wydarzeń. Ta historia swój początek ma w dzisiejszym "hotelu widmo", którego zdjęcia publikujemy w galerii. Sam hotel, jak się okazało po czasie, skrywał wiele, także mrocznych tajemnic. Budynek znajduje się tuż przy S3, jest widoczny z drogi, choć nie przykuwa wzroku. Ot na pozór zwykła bryła. Zajrzeliśmy do mrocznych zakamarków budynku przy ekspresówce, byliśmy również w podziemiach. Jaki sekret skrywa?

📢 Atak i grabież na stadionie Falubazu Zielona Góra! Sceny jak z gangsterskiego filmu Do groźnego zdarzenia doszło w niedzielę 24 marca około godz. 14.00 na terenie stadionu żużlowego w Zielonej Górze. Kibice Falubazu zostali zaatakowani przez grupę zamaskowanych mężczyzn. 📢 "Andrzej Zarzecki nie żyje" - informuje Gazeta Lubuska z 1993 r. "Oglądam ten film i mówię: Andrzej, nie jedź!" 31 lat temu świat żużla zamarł. 24 marca 1993 roku dotarła do nas tragiczna informacja o śmierci Andrzeja Zarzeckiego. To była środa. Trzy dni wcześniej zawodnik doznał poważnych obrażeń na skutek wypadku, do którego doszło na torze w Zielonej Górze. Miał 22 lata. - Dla mnie był jedyną nadzieją na lepszą przyszłość polskiego żużla - mówił Stanisław Bazela, kierownik młodzieżowej reprezentacji Polski. - Widzi pan? Andrzej by wygrał bez problemu. Nie mógł wiedzieć, że za chwilę coś w niego z takim impetem uderzy - dodaje z kolei Pan Andrzej, kibic z Zielonej Góry.

📢 Badacze ekshumowali cztery szkielety z cmentarza we Wschowie. Kości niemieckich żołnierzy miały ślady poważnych obrażeń Poniemieckie mogiły na cmentarzu parafialnym we Wschowie zostały rozkopane. Odnaleziono w nich szczątki czterech żołnierzy niemieckich. Kości nosiły ślady poważnych obrażeń. Zwłoki jednego z Niemców poddano sekcji. 📢 Wielkanocne ciasteczka jajka sadzone. Przepis na kruche ciastka, które zabawnie wyglądają i świetnie smakują Są pyszne i bardzo efektowne. Ciastka jajka sadzone to przysmak, który z pewnością warto zrobić na Wielkanoc. Mam dla Ciebie sprawdzony przepis na takie ciasteczka. Są łatwe do przygotowania, a ich udekorowanie nie sprawia trudności. Do tego smakują wyśmienicie. Zobacz zdjęcia i wypróbuj przepis na wspaniałe ciasteczka wielkanocne.

📢 Głosowanie w akcji Kobieca Twarz Regionu rozpoczęte! Zobacz kandydatki i zagłosuj. Z okazji Dnia Kobiet tworzymy wielką galerię mieszkanek naszego regionu. 8 marca ich zdjęcia ukażą się w specjalnym dodatku do gazety. W trzech kategoriach pokoleniowych - Córki, Matki i Kobiety Dojrzałe - zostaną przyznane tytuły Kobiecej Twarzy Regionu. Laureatki z każdego miasta i powiatu otrzymają zaproszenia na wyjątkowe wydarzenie - Forum Kobiecości. Czekają na nie także wspaniałe nagrody, a wśród nich trzy samochody Toyota Aygo X!

📢 Landsberg był miastem pięknej architektury i malowniczych parków. Zobaczcie zdjęcia Gorzowa sprzed lat Landsberg był bez dwóch zdań pięknym miastem! Takim, w którym królowały zieleń, malownicze skwery i pełne uroku kamienice. Te zdjęcia zabiorą was w fantastyczną podróż do przeszłości. Jesteśmy ciekawi, czy poznajecie te miejsca? 📢 W Szprotawie odkopano mogiły 11 niemieckich lotników. Kości nosiły ślady wypadków Połamane kości i rozbite czaszki - tak wyglądają szczątki niemieckich lotników, którzy zginęli w czasie II Wojny Światowej. Członkowie organizacji Pomost pracowali w Szprotawie, gdzie ekshumowano szkielety lotników, poległych prawdopodobnie podczas ćwiczeń na lotnisku w pobliskich Wiechlicach. 📢 Piegusek - ciasto, które uzależnia. Prosty, sprawdzony przepis Wystarczy szklanka maku, jajka, mleko, masło, cukier i mąka, aby wyczarować pyszne ciasto. Jeżeli będziecie trzymać się przepisu, z pewnością się uda.

📢 Takie są popularne przesądy na Wielkanoc. One mają przynieść zdrowie, miłość i szczęście Wielkanoc to wyjątkowy czas dla wielu ludzi. W dawnych wierzeniach ludowych okres wielkanocny uznawany był wręcz za magiczny. Wielkanoc obfitowała w masę przesądów, wierzeń, zwyczajów ludowych i rytuałów, które miały dawać szczęście, zapewniać powodzenie w miłości czy chronić przed złem. Część z tych zwyczajów zachowała się do dziś. Zobacz listę najciekawszych i najdziwniejszych przesądów wielkanocnych w naszej galerii.

📢 W Wielki Piątek katolików obowiązuje post ścisły. Co można jeść tego dnia? I ile może być posiłków? W Wielki Piątek katolików obowiązuje wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych. Co mogą zjeść w ten dzień Wielkiego Tygodnia? 📢 Z Zielonej Góry widać Karkonosze, Śnieżkę oraz Góry Izerskie. Te fotografie wykonano z odległości 140 km. Zobaczcie te zdjęcia Z niektórych miejsc w Zielonej Górze da się dostrzec Karkonosze oraz Góry Izerskie. Obserwacji można dokonywać cały rok, jednak wszystko zależne jest od przejrzystości powietrza. Nam się udało, zobaczcie fotografie gór wykonane z odległości ok. 130-140 km!

📢 Wielkanoc na wesoło. Najlepsze memy o Wielkanocy [ZDJĘCIA] Święta czy nie, internauci zawsze znajdą tematykę do zrobienia galerii ciekawych memów. Nie inaczej jest w przypadku świąt wielkanocnych. Zobacz najzabawniejsze memy z okazji świąt wielkiej nocy. Zobacz też: Jak sprawdzić, czy jajka są świeże? Źródło: Dzień Dobry TVN