Dwoje pijanych kierowców z okolic Zielonej Góry "wpadło" podczas akcji "Trzeźwy Kierowca"

Wzmożone kontrole mają na celu wyeliminować nietrzeźwych kierujących i tym samym poprawić bezpieczeństwo wszystkich uczestników ruchu. Odbywają się one regularnie na terenie naszego województwa. W czwartek 14 grudnia zielonogórscy policjanci sprawdzali stan trzeźwości kierowców poruszających się drogami Sulechowa i Janów.

- Niestety tym razem policjanci zatrzymali dwie osoby po alkoholu. W Sulechowie kierujący miał niemal pół promila, natomiast jadąca fordem kobieta, zatrzymana w Janach, miała ponad 1,5 promila - poinformowała Komenda Miejska Policji w Zielonej Górze.

Za jazdę po pijaku można trafić za kraty

Policjanci przypominają, że nawet najmniejsza dawka alkoholu ma wpływ na nasze zachowanie na drodze. Za jazdę w stanie nietrzeźwości grozi do 2 lat pozbawienia wolności i utrata prawa jazdy. Gdy w takim stanie doprowadzimy do tragicznego w skutkach wypadku, to kierowcy może grozić nawet 8 lat pozbawienia wolności.