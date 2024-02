Dzieła serbołużyckiego artysty - Jana Buka, zagościły w Muzeum Ziemi Lubuskiej. Tłumy na wernisażu oraz akcent muzyczny od "Mamady"

Współpraca z Budziszynem

Wszystko jest krajobrazem

Artysta żył oraz działał w trudnych politycznie czasach niemieckiego nazizmu i Niemieckiej Republiki Demokratycznej, która wymagała od twórców "trzymania oficjalnego kursu" socjalistycznego państwa. W Budziszynie mieściło się jedno z większych więzień politycznych NRD. Mimo, to Buck starał się pokazywać to co najpiękniejsze - czyli łużycką przyrodę, trzymając się jak najdalej od polityki. Za punkt wyjścia swojego malarstwa uznał wspólny wymiar podstawowych praw natury i sztuki. Wniósł w ten sposób zupełnie nowe podejście do łużyckiej sztuki wizualnej, która poruszała się w bardzo wąskim, folklorystycznie przerysowanym i ograniczonym prowincjonalnie promieniu.