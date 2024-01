W zachodniej Polsce powstaje jedna z ciekawszych ekspozycji judaistycznych. Muzeum Ziemi Międzyrzeckiej przejęło dawną synagogę

Był tu nawet chiński market

Budynek dawnej XIX wiecznej synagogi znajduje się w centrum Międzyrzecza. To bardzo cenny obiekt, wpisany do rejestru zabytków. Jest jednym z nielicznych w Wielkopolsce materialnych świadectw 700-letniej obecności Żydów w historycznej zachodniej Wielkopolsce. Obiekt nie miał jednak dotychczas szczęścia. Mimo wpisania go już w 1972 r. do rejestru zabytków, pełnił rolę magazynową, a ostatnio był popularnym w mieście ... chińskim marketem. W środku zachował się wschodnia ściana z bramą Aron Ha-Kodesh („święta arka”). W synagodze to zwykle szafa ołtarzowa w postaci ozdobnej drewnianej skrzynki służąca do przechowywania zwojów Tory. Jest także jednym z najważniejszych elementów wyposażenia głównej sali modlitwy, stojącym na osi ściany skierowanej w stronę Jerozolimy czyli na ścianie wschodniej.