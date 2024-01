Dziennikarze wyrzucani z pracy, żeby nikt w Polsce nie dowiedział się o tym, co wyprawiają w Lubuskiem politycy PO

Tu nie chodzi o politykę, ale o to, że niszczą w ten sposób lubuskie media, pozbywając się dziennikarzy, którzy dla słuchaczy są ważni – komentuje całą sytuację Elżbieta Rafalska, europoseł i była minister. – Robią krzywdę nie tylko dziennikarzom, ale przede wszystkim mieszkańcom województwa. Oni przyzwyczaili się do nich, nawet jak nie zawsze się z nimi zgadzali. My nie wyrzucaliśmy dziennikarzy i to można sprawdzić – wyjaśniła.