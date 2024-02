Eko Choinka 2024. VII Finał akcji pod hasłem "Piknik w Leśnej Osadzie" już za kilka dni. Sprawdź szczegóły wydarzenia!

Eko Choinka to jedyna tego typu inicjatywa w Polsce, która pozwala ponownie wykorzystać świąteczne drzewka, zamiast je wyrzucać. W Zielonej Górze choinki były odbierane spod pergoli śmietnikowych przez Eko Patrole od początku roku. Teraz zostaną przerobione i ponownie wykorzystane.

Eko Choinka 2024. VII Finał akcji

Na zielonogórskiej starówce 7 lutego 2024 roku, w godzinach 10:00-13:00 odbędzie się „Piknik w Leśnej Osadzie”, czyli finał kończący VII cykl proedukacyjnych spotkań i akcję Eko Choinka 2024. Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Zielonej Górze i Urząd Miasta Zielona Góra we współpracy z Zakładem Gospodarki Komunalnej zapraszają przede wszystkim młodzież i uczniów.

Eko Choinka 2024. Co będzie się działo?

Odbędą się pokazy recyklingu choinki, warsztaty, prelekcje, pogadanki, leśne i muzyczne atrakcje – to tylko niektóre elementy bogatego programu, który został przygotowany. W Leśnej Osadzie będzie można wziąć udział w edukacyjnych strefach tematycznych, odkrywając tajemnice leśnego świata, ucząc się ochrony środowiska i poznając cenne właściwości drewna jako super surowca. Wydarzenie poprowadzi zielonogórski artysta Rademenez — rekordzista Guinessa we freestyle'u.

Edukacja Przez Zabawę

Organizatorzy zapraszają do udziału w praktycznych warsztatach, gdzie będzie można dowiedzieć się, jak powstaje pelet, jak chronić przyrodę w Europie oraz jak efektywnie radzić sobie ze śmieciami w ramach rewolucji ekologicznej. Z okazji stulecia Lasów Państwowych, liderzy edukacji leśnej z Ośrodka w Jeziorach Wysokich odbędą specjalny pokaz "Wielkich Szych", który dostarczy niezapomnianych wrażeń i leśnych ciekawostek. -Eko Choinka to nie tylko akcja recyklingu choinek, to przede wszystkim edukacja ekologiczna, integracja społeczności lokalnej i radość wspólnego działania na rzecz przyrody — zachęca Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Zielonej Górze