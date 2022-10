Falubaz Zielona Góra 30.09.2022 na Twitterze. Aktualności ze świata żużlu

Szacunek to s艂owo klucz, kt贸re w rozmowie z Tomaszem Gollobem cz臋sto pojawia艂o si臋 w odniesieniu do Piotra Protasiewicza. Obaj to znakomici i utytu艂owani 偶u偶lowcy, kt贸rzy przez lata tworzyli pi臋kn膮 histori臋 czarnego sportu w Polsce i na 艣wiecie.

https://t.co/3qo50VgqE0