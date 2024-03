Fenomenalne zdjęcia Franciszka Łuckiewicza z żarskiego deptaku. Tak było w latach dziewięćdziesiątych w Żarach

Niesamowite zdjęcia Franciszka Łuckiewicza z żarskiego deptaku. Wykonano je w 1999 roku, to trzy różne wydarzenia, ale jaka historia! To prawdziwy wehikuł czasu. Na żarskim deptaku można było oglądać paradę wyznawców Hare Kryszna, wielbłądy z cyrku czy procesję Bożego Ciała.

Żary w 1999 roku na zdjęciach autorstwa Franciszka Łuckiewicza, któremu udało się sfotografować trzy odrębnne wydarzenia, ale jakaż to historia! Przede wszystkim, możemy zobaczyć, co zmieniło się na żarskim deptaku przy Placu Przyjaźni. Wtedy nie było jeszcze odnowionej nawierzchni, a stara, mocno nierówna płyta, dzięki której zakłady szewskie miały wciąż co robić. Niejedna pani złamała obcas na tych wybojach. Nawierzchnię wymieniono kilka lat później.

Na zdjęciach widać budkę telefoniczną zamontowaną przy sklepie Ludwik. Na szczęście, sam sklep wciąż jeszcze działa, ale budki telefoniczne dawno zlikwidowano, dziś to już historia. Obok Ludwika Jubiler, które już nie ma. Pan Franciszek sfotografował m.in. pochód wyznawców Hare Kryszna, którzy przyjeżdżali na każdy Przystanek Woodstock do Żar. Na jednej z ławce widać dziewczynę, która robi irokeza chłopakowi. Takie widoki w mieście to była codzienność w czasach festiwalu. - Miałem w czasie Przystanku Woodstock swoje stoisko regionalne w ogródku kawiarnianym, więc miałem dobrą widoczność, jak tylko się coś działo ciekawego to robiłem zdjęcia. Ta para z irokezem to taki fajny widok. Hare Kryszna chodzili wzdłuż deptaka po kilka razy dziennie - wspomina pan Franciszek.

Pokazać dzieciom

Na zdjęciach z tamtego roku widzimy też wielbłądy spacerujące wzdłuż Placu Przyjaźni. Zwierzęta przyjechały z cyrkiem, który w tamtym czasie najczęściej stacjonował na Placu Konstytucji 3 Maja. Pan Franciszek pokazał też zdjęcia z procesji Bożego Ciała z tego samego roku. - Jak opublikowałem te zdjęcia to pojawiło się dwieście lajków, ludzie lubią wspominać. Dobrze pokazać dziś dzieciom, jak wyglądały Żary, co się wtedy działo - dodaje autor zdjęć. Jesteśmy za i pokazujemy. Zajrzyjcie do niezwykłej galerii i zobaczcie, co działo się na deptakuw Żarach w 1999 roku. Czytaj też: Odzieżówka, czyli niezapomniane Zakłady Przemysłu Odzieżowego w Żarach. Wielu mieszkańców miasta pracowało tu do emerytury

Żarskie gazety sprzed wielu lat, znalezione w walizce na strychu. Repertuar kina, otwarcie nowej apteki i inne wieści z miasta

WIDEO Zobacz historię basenu w Złotniku

FACEBOOK Dołącz do nas na Facebooku! Publikujemy najciekawsze artykuły, wydarzenia i konkursy. Jesteśmy tam gdzie nasi czytelnicy! Polub nas na Facebooku! X Dołącz do nas na X! Codziennie informujemy o ciekawostkach i aktualnych wydarzeniach. Obserwuj nas na X! KONTAKT Kontakt z redakcją Byłeś świadkiem ważnego zdarzenia? Widziałeś coś interesującego? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie lub wideo? Napisz do nas!