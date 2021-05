Przeglądaj również za pomocą strzałek na klawiaturze

[1/4]

Funkcjonariusze Straży Granicznej zatrzymali skradzionego w Niemczech kampera o wartości 300 tysięcy złotych. Kierowała nim młoda kobieta

W piątek 28 maja funkcjonariusze Straży Granicznej ze Świecka zatrzymali skradzionego w Niemczech kampera wartego około 300 tys. zł. Pojazdem kierowała młoda kobieta, która przekazana została w ręce policji.



Funkcjonariusze straży wytypowali do kontroli kampera marki fiat na polskich numerach rejestracyjnych. - Kierowcą auta okazała się 21-letnia kobieta, która nie posiadała dokumentu tożsamości oraz dokumentów kierowanego przez siebie pojazdu. Nie potrafiła powiedzieć także, do kogo należy pojazd oraz jak weszła w jego posiadanie - informuje mjr SG Joanna Konieczniak.



Przeczytaj też:

8 mężczyzn ukrytych w naczepie tira chciało przekroczyć granicę



Okazało się, że pojazd ten został skradziony w połowie maja w Niemczech. Dodatkowo, podczas przeszukania pojazdu funkcjonariusze ujawnili oryginalne tablice rejestracyjne należące do skradzionego kampera. 21-latka została zatrzymana.



WIDEO: Krosno Odrzańskie. Straż graniczna zatrzymała 27-letniego obywatela Mołdawii, który kradzionym audi podjechał na stację paliw