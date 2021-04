Gastronomia w Międzyrzeczu szykuje się na otwarcie ogródków. Tylko kiedy to nastąpi?

Właściciele pizzerii, restauratorzy są po prostu zniecierpliwieni. Od kilku już dni rząd zapowiada otwarcie ogródków przy lokalach. – To już byłoby coś, pozostaje jedynie pytanie kiedy – zastanawia się przedstawiciel Izby Handlowej Gastronomii Polskiej w województwie lubuskim Jacek Bełz.

Kiedy możliwe otwarcie ogródków restauracyjnych? Wszystko wskazuje na to, że decyzja w sprawie harmonogramu otwierania gastronomii zapadnie do końca przyszłego tygodnia, czyli po przeanalizowaniu przez rządowych ekspertów wpływu świąt wielkanocnych na rozwój pandemii - liczbę nowych zachorowań i zgonów, a przede wszystkim - obłożenie szpitali i respiratorów. Jeśli to ostatnie zacznie się dynamicznie zmniejszać, jeszcze w kwietniu możliwe jest otwarcie ogródków!

Restauratorzy czekają na sygnał do otwarcia Restauratorzy, właściciele pizzerii z Międzyrzecza nie mogą już się tego momentu doczekać. W wyniku lockdownu straty mają ogromne. Z niecierpliwością więc oczekują chwili, gdy na początek będą mogli otworzyć chociażby ogródki. - Nasza ekipa sprzątająca już jest w pogotowiu, więc kiedy tylko przyjdzie sygnał, w ciągu kilku godzin jesteśmy w stanie uruchomić ogródek – mówi z uśmiechem Mateusz Osadnik z pizzerii ,,Caruso’’ w Międzyrzeczu. Szef Mateusza, właściciel ,,Caruso’’ Jacek Krupa nie ma wątpliwości, że bez względu na pogodę ludzie przyjdą do ogródka. – Jak będzie padało to parasole rozłożymy – mówi Krupa. – A jak znam życie, to gdyby było zimno, to się nasi klienci ciepło ubiorą, a i tak przyjdą, żeby pizzę w lokalu, znaczy ogródku zjeść. A nie w domu. Zarówno pracownicy gastronomii, jak i klienci siedzą jak na szpilkach, czekając na rządowe decyzje. – Była nadzieja, że ogródki zostaną otwarte jeszcze w kwietniu, ale teraz coraz częściej mówi się w branży, że byłoby to po trzecim maja – twierdzi J. Krupa. Kiedy otwarcie ogródków? Dlaczego nie przed ,,majówką''!? Dariusz Dutkiewicz

Otwarcie ogródków po majówce? Według Jacka Bełza lubuskiego przedstawiciela Izby Gospodarczej Gastronomii Polskiej, która skupia w skali kraju aż tysiąc podmiotów, otwarcie ogródków powinno się odbyć jak najszybciej. – Napisaliśmy w tej sprawie apel do premiera – mówi J. Bełz.

Jednocześnie potwierdza, że wiele wskazuje na fakt, iż rząd pozwoli otworzyć ogródki przy lokalach gastronomicznych po trzecim maja, czyli po majówce’. – To byłby absurd – kwituje krótko. – To właśnie majówka pozwoliłaby nam się może nieco odbić.