Głośne pożary i katastrofy w Zielonej Górze. O nich mówiła cała Polska

Blisko 200 strażaków, mających dyspozycji ponad 60 pojazdów ratowniczych, przez wiele godzin próbowało opanować gigantyczny pożar składowiska odpadów chemicznych, które przez lata były składowane w wielkiej hali w Zielonej Górze Przylepie.

Gdy w sobotnie popołudnie, 22 lipca nad halą zaczął unosić się czarny dym, strażacy jako pierwsi zaapelowali m.in. za naszym pośrednictwem, o to, by mieszkańcy pozamykali szczelnie okna i nie opuszczali domów. Doskonale zdawali sobie sprawę, że mają do czynienia z prawdziwą bombą ekologiczną. Na miejsce ściągane były kolejne zastępy straży z całego regionu, zebrał się sztab się sztab kryzysowy, rozesłany został alert RCB. Ruszyły przygotowania do ewakuacji mieszkańców, do której ostatecznie nie doszło. Wstrzymany został ruch też ruch pociągów po torach biegnących w pobliżu hali.

Pożar hali z toksycznymi odpadami w Zielonej Górze Przylepie Mariusz Kapała

Smuga czarnego, gryzącego dymu ciągnęła się przez wiele kilometrów i była widoczna w gminach sąsiadujących z Zieloną Górą. W niedzielę było wiadomo, że sytuacja została opanowana, choć dogaszenia tlących się substancji trwało jeszcze długo.

Pożar dotknął nie tylko okolicznych mieszkańców i właścicieli ogródków, ale też strażaków, którzy odnotowali duże straty w sprzęcie. Podczas działań mocno ucierpiała odzież specjalna, zniszczona została armatura, sprzęt ratownictwa chemicznego, węże i aparaty oddechowe.