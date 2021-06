Gmina Bobrowice. Droga w Chromowie. Wyczekiwany od lat remont ruszy w przyszłym roku!

Mieszkańcy Chromowa oraz kierowcy odwiedzający wieś nie mają łatwo. Sama droga dojazdowa prosi się od dawna o remont. Przez cienką warstwę asfaltu przebijają się korzenie. A droga w samym Chromowie pamięta jeszcze II wojnę światową. Na przestrzeni lat na tym wąskim, kamiennym odcinku kierowcy zgubili niezliczoną liczbę misek olejowych. Jedyne co się w ostatnich latach zmieniło, to zbudowano chodnik, jednak droga pozostała bez zmian.

W tym roku w gminie Bobrowice ma ruszyć pierwszy etap, dotyczący budowy nowego oświetlenia. Najpierw obejmie on mniejsze miejscowości, gdzie z oświetleniem są największe problemy. Chromów zdecydowanie do takich się zalicza, bo świecą tam... zaledwie dwie lampy!

Naprawę jezdni w Chromowie zaplanowano na przyszły roku. Remont obejmie odcinek w prawie całej miejscowości. Do zrobienia pozostanie tylko fragment przy wjeździe do miejscowości, bo to droga powiatowa. - Będziemy dążyli do remontu, ale przynajmniej na początku będzie ten kawałek służył jako naturalny próg zwalniający dla kierowców - żartuje W. Wąchała.

Co z kanalizacją w Chromowie?

Przypomnijmy, że przez lata mieszkańcy Chromowa słyszeli, że droga nie zostanie wyremontowana, dopóki nie zostaną zrealizowane wszystkie prace pod ziemią. A najważniejszym zadaniem podziemnym była budowa kanalizacji. Co z tą inwestycją?

- W ubiegłym roku zwróciliśmy się do mieszkańców i zapytaliśmy jaka inwestycja jest dla nich priorytetem. Praktycznie wszyscy wskazali na drogę - informuje wójt.

Gmina wyszła więc z propozycją do mieszkańców Chromowa. Szybki remont drogi, ale brak kanalizacji. W tej miejscowości zamierzają postawić na przydomowe oczyszczalnie ścieków.