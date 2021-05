Gol na wagę zwycięstwa i szalona radość. Strzela Błażej Chyszpolski, a TS Przylep wygrywa ze Śląskiem Wrocław. Zobacz to na zdjęciach!

Piłkarze TS Przylep w niedzielę (23 maja) na własnym boisku pokonali Śląsk Wrocław 1:0 (0:0) i uciekli ze strefy spadkowej Centralnej Ligi Juniorów U15. Jedyną bramkę zdobył w 68 minucie Błażej Chyszpolski. Po meczu trener Remigiusz Chyła zebrał swoich zawodników i mówił tak:

Chłopaki, widzicie? Widzicie, o co chodzi? Z każdym można wygrać. Jak jesteście jednym organizmem, to z każdym można wygrać. Z każdym! Takie poświęcenie, zaangażowanie, każdy z was daje. Każdy jest potrzebny. Każdy! I weźcie to w końcu zrozumcie. Ja się z was bardzo cieszę, jestem z was megazadowolony, megadumny. Zawsze zresztą - czy przegrywamy, czy wygrywamy - bo zawsze w was wierzę. Zobaczycie, że my się utrzymamy, ten cel osiągniemy. Na przekór wszystkim tym, którzy nam rzucają kłody. Cieszymy się, chłopaki, bo to jest wasze zwycięstw. Mocno, głośno. I po tym cieszeniu idziemy do rodziców podziękować.