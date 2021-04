Góry plastikowych śmieci pojawiły się na zielonogórskim deptaku. Co się tutaj stało? To nietypowy pomysł na ekologiczną edukację mieszkańców

Na zielonogórskim deptaku w czwartek, 22 kwietnia, pojawiły się góry plastikowych śmieci. Co tu się stało? W ten sposób Zakład Gospodarki Komunalnej przy okazji Dnia Ziemi chce edukować mieszkańców na temat plastiku. Bo, jak tłumaczą przedstawiciele ZGK, nie każdy plastik jest zły, ale musimy się nauczyć, jak z niego rozsądnie korzystać.

Na zielonogórskim deptaku, tuż obok ratusza, pojawiły się śmieci. A dokładniej sporych rozmiarów kubiki, szczelnie wypełnione plastikowymi odpadami. Co się tu dzieje? Odpowiedź na to pytanie jest całkiem prosta. 22 kwietnia obchodzony jest Światowy Dzień Ziemi. Przy tej okazji Zakład Gospodarki Komunalnej w Zielonej Górze postanowił przeprowadzić akcję edukacyjną.

- Chcemy tą akcją pokazać zielonogórzanom, ile plastiku produkujemy w Zielonej Górze - mówi prezes Zakładu Gospodarki Komunalnej w Zielonej Górze, Krzysztof Sikora. - Dziennie to jest 9 ton plastiku. ZGK przekonuje, że warto zmieniać codzienne nawyki. Dla dobra Ziemi. - Chcemy namawiać takimi akcjami zielonogórzan do tego, żeby np. sięgać na zakupach po torby wielorazowego użytku - mówi K. Sikora. - Tylko 17 procent plastiku, który przyjmujemy rocznie na wysypisko, nadaje się do recyklingu. Reszta to odpad, który zostaje z nami na zawsze.

Z tych pozostałych odpadów nic nie można na nowo zrobić, dać plastikowi drugie życie. Akcja na deptaku w Zielonej Górze. "Chcemy, żebyśmy zostawiali po sobie czystą planetę" - Chcemy, żebyśmy pozostawiali po sobie czystą, zadbaną i ładną planetę - przekonuje Krzysztof Sikora.

Agnieszka Miszon, odpowiedzialna w ZGK za promocję, tłumaczy nam, że to właśnie z okazji Dnia Ziemi na zielonogórskim deptaku pojawiła się... - Aleja Platona, czyli plastiku tona - mówi A. Miszon. - Mamy tutaj 3600 kilogramów plastiku, który trafia codziennie na nasze wysypisko. Nie bez znaczenia jest też nawiązane do greckiego filozofa. Platon zostawił po sobie całkiem pokaźny dorobek, spuściznę, z której my korzystamy. Chcieliśmy pokazać, że my też musimy coś po sobie zostawić przyszłym pokoleniom. A najlepiej jest po sobie zostawić czystą i zdrową ziemię.

"Dobry" plastik, czyli drugie życie przedmiotów po recyklingu ZGK przekonuje jednak, że nie każdy plastik jest zły, trzeba tylko umieć mądrze z niego korzystać. Wybierając się na zakupy, warto zwracać uwagę na oznaczenia, które znajdują się na opakowaniach.

- Wybierajmy ten "dobry" plastik, który się nadaje to recyklingu - przekonuje Agnieszka Miszon. - Jak będziemy szli na zakupy, to spójrzmy na pojemnik. Jeżeli zobaczymy, że jest wykonany z plastiku HD-PE2 albo PP5, jeżeli znajdują się na nim takie oznaczenia, to taki wybierzmy. Wybierzmy takie opakowanie, które nadaje się do recyklingu. Z takiego "dobrego" plastiku powstają nowe przedmioty np.: namioty,

bluzy polarowe,

części samochodowe,

wykorzystuje się go w budownictwie.

A co z resztą? Tu pojawia się problem.