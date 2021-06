Gorzów chce iść w fotowoltaikę. Panele będą na żłobkach, szkołach i urzędzie Jarosław Miłkowski

Gorzowski magistrat chce przeprowadzić modernizację energetyczną 18 swoich budynków, ale... chce, by płaciła za to firma, która ją wykona. To jaki byłby zysk wykonawcy? Dostawałby to, co zaoszczędzi miasto.