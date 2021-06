Gorzów. Ile miasto wydaje na telefony czy prąd dla urzędników?

Ile płacimy w swoich domach za różnego rodzaju media? To wie każdy z nas. Są to wydatki od kilkuset do - pewnie - nawet kilku tysięcy złotych. Jednego z mieszkańców zaciekawiło jednak, ile pieniędzy wydaje na to miasto. Pytanie o te wydatki zadał urzędnikom w ramach dostępu do informacji publicznej. Właśnie poznaliśmy odpowiedź.

Najwyższe rachunki są za prąd

W zeszłym roku tzw. media w gorzowskim urzędzie kosztowały mieszkańców 1 102 878,72 mln zł. Największym wydatkiem w tej kwocie jest energia, za którą miasto zapłaciło 415,7 tys. zł. Sporo płaci też za centralne ogrzewanie, które kosztowało 266,1 tys. zł.

Niemałe są też wydatki miasta na media elektroniczne. Za internet, intranet (czyli wewnętrzną sieć) oraz opiekę techniczną urzędnicy zapłacili 131,7 tys. zł.